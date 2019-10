Jakub Macuga zrezygnował z funkcji członka zarządu Dino Polska



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Jakub Macuga złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Dino Polska, podała spółka.

"Złożona rezygnacja została uzasadniona przez Jakuba Macugę potrzebą pełnego zaangażowania się w prace członka zarządu w spółkach zależnych Dino Polska S.A." - czytamy w komunikacie.

10 października br. Jakub Macuga został powołany na członka zarządu Dino Południe Sp. z o. o., która świadczy usługi magazynowe dla Dino Polska. Ponadto będzie on dalej pełnić funkcję członka zarządu PIK Finanse Sp. z o.o. oraz pozostanie odpowiedzialny za zarządzanie płynnością finansową grupy kapitałowej Dino Polska, podano także.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

(ISBnews)