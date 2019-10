Legimi chce wyemitować obligacje serii Y do kwoty 1,5 mln zł



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Legimi podjął uchwałę w sprawie emisji do 1 500 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej równej 1000 zł i łącznej wartości nominalnej do 1,5 mln zł, podała spółka.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu. Cena emisyjna obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie stałe w wysokości 8,5% i będzie wypłacane co 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje w terminie 12 miesięcy od dnia ich przydziału, podano.

"Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze przyszłych praw składających się z prawa do przepływów pieniężnych z zawartych umów terminowych, prawa do przepływów pieniężnych z kontynuowanych umów terminowych, prawa do przepływów pieniężnych z umów na czas nieokreślony z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia oraz prawa do przepływów pieniężnych z usługi PLAY360, a także oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w rozumieniu art. 777 § 1 pkt 5 KPC" - czytamy w komunikacie.

Legimi nie planuje wprowadzenia obligacji do obrotu zorganizowanego.

Legimi prowadzi internetową sprzedaż e-booków oraz czytników.

(ISBnews)