Dwa projekty Celon Pharma wybrane do łącznie 54,6 mln zł dofinansowania z NCBR



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Dwa projekty Celon Pharma zostały wybrane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) do dofinansowania łączną kwotą ok. 54,6 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, podała spółka.

Projekt 1 to "Rozwój przedkliniczny i kliniczny pierwszego w klasie, innowacyjnego, bispecyficznego immunoterapeutyku jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów - cBITE". Całkowity koszt projektu został określony na 43,6 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 26,7 mln zł.

"Celem projektu jest opracowanie pierwszego w klasie bispecyficznego immunoterapeutyku opartego o fragmenty przeciwciał - cBITE oraz jego rozwój przedkliniczny i kliniczny jako kandydata na lek w immunoterapii nowotworów złośliwych. Konstrukty bispecyficzne oraz immunoterapie, stanowią obecnie jeden z najbardziej innowacyjnych trendów w rozwoju terapii onkologicznych, ponieważ pozwalają na konstrukcję cząsteczek zdolnych do jednoczesnego hamowania/modulowania dwóch celów molekularnych oraz mobilizują do działania przeciwnowotworowego często podlegający immunosupresji układ immunologiczny pacjenta" - czytamy w komunikacie.

Projekt ma bardzo duży potencjał oferując możliwość rozwoju nowej generacji leków w biotechnologii onkologicznej, dodano.

Projekt 2 to "Opracowanie innowacyjnego, pierwszego w klasie, małocząsteczkowego, podwójnie ukierunkowanego terapeutyku o działaniu immunomodulującym i cytotoksycznym, jako kandydata na lek w terapii białaczek i nowotworów litych" - CITY. Całkowity koszt projektu został określony na 45,7 mln zł, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 27,9 mln zł.

"Projekt ma na celu opracowanie pierwszego w klasie (first-in-class), innowacyjnego dualnego inhibitora - znoszącego immunosupresję oraz działającego cytotoksycznie na komórki nowotworu, a także jego ewaluację kliniczną, jako kandydata na lek w terapii wybranych guzów litych oraz białaczek. Projekt obejmuje wytypowanie oraz walidację molekularnego biomarkera, którego celem będzie wspomaganie oceny skuteczności terapii" - czytamy dalej.

Spółka wiąże duże nadzieje z tymi celami molekularnymi, które mogą stać się przełomem w leczeniu nowotworów litych jak i hematologicznych, zakończono w raporcie.

O zawarciu umów o dofinansowanie spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.



(ISBnews)