Atal wprowadził do oferty biurowiec we Wrocławiu w ramach Atal Business Centers



Warszawa, 16.10.2019 (ISBnews) - Atal rozszerza portfolio produktowe, wprowadzając do oferty kolejne biurowce, podała spółka. Pierwszy nowy obiekt - o powierzchni ok. 13,5 tys. PUM - powstaje w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. To część inwestycji Atal Business Centers. Deweloper planuje kolejne projekty w innych lokalizacjach.

"Niezmiennie koncentrujemy się przede wszystkim na budowie i sprzedaży mieszkań. Pozostałe przedsięwzięcia komercyjne, m.in. lokale inwestycyjne czy biurowce, stanowią jedynie uzupełnienie naszej oferty. Ich celem jest przede wszystkim możliwie optymalne wykorzystanie gruntów, które już znajdują się w banku ziemi spółki. Przy rozwijaniu kompetencji w segmencie komercyjnym będziemy wspierać się doświadczeniem profesjonalnego partnera, który bardzo dobrze zna ten rynek. Warto jednak zaznaczyć, że w naszej blisko 30-letniej historii zrealizowaliśmy szereg mniejszych obiektów z biurami" - powiedział prezes Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Krakowska 35 to część inwestycji Atal Business Centers. Oferuje łącznie ok. 13 500 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Biurowiec składać się będzie z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej. Powierzchnia wzorcowego piętra wynosi ok. 2 300 m2, co daje możliwość zaaranżowania powierzchni nawet dla czterech firm. Budynek będzie posiadać dwukondygnacyjne, reprezentacyjne lobby oraz pięć szybkobieżnych wind, podano również.

Planowany termin oddania do użytkowania biurowca Krakowska 35 to I kwartał 2021 roku.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.

(ISBnews)