Bloober Team ma umowę na wydanie 'Blair Witch' w wersji pudełkowej w 2019 r.



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Bloober Team NA - amerykańska spółka zależna Bloober Team -podpisał umowę licencyjno-dystrybucyjną ze spółką Koch Media GmbH na wydanie "Blair Witch" w wersji pudełkowej, podała spółka. Na bazie porozumienia gra będzie dostępna w sklepach na terenie Ameryki Północnej i Środkowej, Australii, Nowej Zelandii oraz państw EMEA z wyłączeniem Rosji. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Koch Media przeprowadzi również kampanię marketingową związaną z dystrybucją gry "Blair Witch".

"To pierwsza nasza produkcja, która będzie miała globalną dystrybucję retail. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, a data premiery wersji pudełkowej nie jest przypadkowa. 'Blair Witch' trafi do sklepów przed świętami, dzięki czemu powinniśmy osiągnąć istotną sprzedaż. Nasz partner przeprowadzi mocną kampanię marketingową, co powinno wspomóc również sprzedaż w dystrybucji cyfrowej" - skomentował prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.

"Blair Witch" zadebiutował w sierpniu tego roku na komputerach osobistych oraz konsoli Xbox One. Gra zaliczyła najlepsze otwarcie w historii Bloober Team, przypomniano.

Bloober Team to deweloper gier notowany na NewConnect.

(ISBnews)