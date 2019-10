Mostostal Warszawa został pozwany o 40,48 mln zł



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Warszawa powziął informację o pozwie z 28 grudnia 2018 r., w którym Gamma Inwestycje wystąpiła z roszczeniem na 40,48 mln zł, podała spółka. Mostostal podjął działania zmierzające do zakwestionowania roszczeń.

"W otrzymanym pozwie Gamma Inwestycje występuje o zasądzenie kwoty 40,48 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi z tytułu odstąpienia w części od umowy łączącej go ze spółką. Spółka kwestionuje roszczenia zgłaszane przez powoda w całości, tj. zarówno co do zasady, jak i co do wysokości i analizuje czy są one powtórzone względem postępowań już się toczących" - czytamy w komunikacie.

Mostostal informuje także, iż podjął działania zmierzające do zakwestionowania roszczeń wskazanych w pozwie.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)