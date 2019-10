"Nie miałbym problemu z wydłużeniem terminu o kilka dni, czy tygodni, gdyby zagwarantowało to uregulowany brexit" - oznajmił Altmaier na antenie radia Deutschlandfunk.

Odnosząc się do zaplanowanego na poniedziałek głosowania w Izbie Gmin na temat porozumienia Wielkiej Brytanii z UE dotyczącego warunków brexitu szef resortu gospodarki dodał, że w ciągu najbliższych dni sytuacja "nieco się rozjaśni (...) i szybko podejmiemy decyzję".

Brytyjski premier Boris Johnson jeszcze raz spróbuje w poniedziałek poddać pod głosowanie w Izbie Gmin uzgodnione porozumienie z Unią Europejską o warunkach brexitu. Planowane w sobotę głosowanie nie odbyło się z powodu przyjętej przez posłów poprawki. Zgodnie z nią decyzja posłów o poparciu porozumienia z UE została wstrzymana do czasu przyjęcia i wejścia w życie niezbędnych ustaw związanych z brexitem.

Lewicowo-liberalny dziennik "Frankfurter Rundschau" jest przekonany, że brytyjskiemu premierowi uda się w końcu uzyskać zgodę parlamentu.

"Boris Johnson ma po swojej stronie nie tylko impet, z którym tryumfalnie wrócił na Wyspy po ostatnim szczycie UE. Przede wszystkim powinna mu pomóc frustracja, niezadowolenie i irytacja kilku członków parlamentu, którzy chcą, aby sprawa została wreszcie rozwiązana. To prawdziwa tragedia tej historii" - pisze gazeta w poniedziałek.

Regionalny "Voksstimme" z Magdeburga nie podziela tej prognozy i wychodzi z założenia, że brexit znów zostanie przesunięty. "To, co dzieje się od dwóch lat w londyńskiej bańce jest niewiarygodne. Podzieleni Brytyjczycy są zagubieni: co (rządzący) planują z nami zrobić? Ponieważ parlamentarzyści oczywiście sami tego nie wiedzą, istnieje tylko jedna możliwość. Powinno odbyć się referendum, przynajmniej w sprawie umowy (z UE), a najlepiej w sprawie brexitu" - postuluje dziennik.

Z Berlina Artur Ciechanowicz (PAP)