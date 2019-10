Serinus: Zakład w Moftinu w Rumunii wznowił produkcję



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Należący do firmy Serinus zakład przetwarzania gazu ziemnego Moftinu w Rumunii wznowił produkcję, podała spółka.

"Planowy przegląd zakładu przetwarzania gazu Moftinu został przeprowadzony w czasie krótszym niż zakładano i poniżej zakładanych kosztów" - czytamy w komunikacie.

"20 października 2019 r., czyli dzień wcześniej niż to pierwotnie zakładano, wznowiono produkcję i przetwarzanie gazu. Spółka dziękuje zespołowi z Rumunii za bezpieczne i sprawne przeprowadzenie przeglądu" - czytamy dalej.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Tunezji i Rumunii. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.



(ISBnews)