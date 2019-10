NWZ Vivid Games zdecydowało o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału



Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Vivid Games zdecydowali o udzieleniu zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji z częściowym lub całkowitym wyłączeniem prawa poboru, wynika z komunikatu dotyczącego uchwał walnego.

"Udziela się zarządowi upoważnienia na okres 3 lat do podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1 000 000,0 zł w drodze jednego lub wiecej podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy)" - czytamy w uchwale.

"Upoważnienie zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania działalności spółki w nadchodzących okresach" - podano także.

Dokonanie przez zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą rady nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy, zaznaczono także.

"Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez zarząd spółki z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów lub zainteresowania objęciem akcji wyrażonym w inny sposób. Udzielenie zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej" - czytamy dalej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

(ISBnews)