Ovostar zmniejszył produkcję jaj r: r do 1 191 mln sztuk w I-III kw. 2019



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 1 191 mln sztuk w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. z 1 202 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 888 mln sztuk z 1 056 mln rok wcześniej.

"Niższy wolumen sprzedaży wynika z ograniczenia działalności handlowej w okresie sprawozdawczym. Sprzedaż eksportowa wyniosła 440 mln jaj, czyli 50% całkowitej sprzedaży (2018: odpowiednio 443 mln jaj i 42%)" - czytamy w komunikacie.

Na 30 września 2019 r. całkowite stado spółki wynosiło 7,9 mln sztuk, co oznacza 8-proc. wzrost r/r (2018: 7,3 mln sztuk). Stado niosek wzrosło o 3% r/r i osiągnęło 6,7 mln sztuk (2018: 6,5 mln sztuk).

Średnia jednostkowa cena sprzedaży jaj spadła o 9% r/r i wyniosła 0,061 USD/szt.

W okresie styczeń-wrzesień spółka przerobiła 432 mln jaj (wzrost o 8% r/r). Wolumen sprzedaży przetworów suszonych wyniósł 1 736 ton (spadek o 20% r/r), z czego na eksport przypadło 71%. Średnia cena przetworów suszonych spadła o 10% r/r do 4,39 USD/kg.

Sprzedaż przetworów płynnych wzrosła o 18% r/r do 10 453 ton ze średnią ceną niższą o 3% r/r wynoszącą 1,41 USD/kg. Udział eksportu wyniósł 48%.

"Biorąc pod uwagę sytuację rynkową i czynniki makroekonomiczne, które były niekorzystne dla eksporterów, zarząd uznaje wynik operacyjny spółki za 9 miesięcy 2019 r. za zadowalający" - skomentował prezes Ovostar Borys Bielikov, cytowany w materiale.

Grupa przedsiębiorstw Ovostar Union to firma agroprzemysłowa z Ukrainy. Zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2011 r.

(ISBnews)