Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Fabryki Mebli Forte miały ok. 264 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 19 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) w III kw. 2019 r. wobec odpowiednio: 256 mln zł i 14,4 mln zł w III kw. 2018 r., podała spółka, przedstawiając wstępne dane.



"W III kw. 2019 r. utrzymał się negatywny trend na rynku płyty meblowej, czego efektem jest realizowana kilkupunktowa ujemna marża na sprzedaży nadwyżek płyty do podmiotów trzecich. Pomimo dość stabilnych cen surowca drzewnego, ceny osiągane na sprzedaży wciąż nie pokrywają w pełni kosztów wytworzenia płyty" - czytamy w komunikacie.



Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej za III kw. 2019 r. wyniosła 33 mln zł, w stosunku do 27 mln zł w III kw. roku 2018 czyli + 22%, podano także.



"Zarząd spółki informuje, że jednorazowy wpływ na obniżenie wyniku EBIT w III kw. 2019 roku miało ujęcie w pozostałej działalności operacyjnej 2 mln zł straty z tytułu zbycia aktywów finansowych Kwadrat Sp. z o.o. Wynik EBIT grupy kapitałowej za III kw. 2019 r. bez efektu transakcji "one off" ze zbycia udziałów wyniósłby 21 mln zł, a wynik EBITDA 35 mln zł" - czytamy także.



Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA grupy kapitałowej w okresie trzech kwartałów 2019 r. wyniosła 94 mln zł, co oznacza wzrost o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2018 r. (85 mln zł). Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto Grupy Forte na koniec III kwartału 2019 r. nie przekracza poziomów uzgodnionych z instytucjami finansującymi Grupę Forte, podano również.



Zarząd zastrzega, że podane wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną zaprezentowane w raporcie za III kw. 2019 r.



Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1,11 mld zł skonsolidowanych przychodów.



