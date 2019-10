Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Nestmedic podpisał umowę dystrybucyjną z bułgarską firmą Inter Business'91 Ltd., na mocy której, urządzenia Pregnabit trafią do szpitala Maichin Dom w Bułgarii, podała spółka.



Podpisanie umowy poprzedził pilotaż systemu Pregnabit w placówce medycznej. Planowana data uruchomienia systemu Pregnabit to przełom października i listopada br. Jest to kolejna sprzedaż systemu Pregnabit na rynku zagranicznym, podano w komunikacie.



"W wyniku działań spółki podjętych z lokalnym partnerem, firmą Inter Business'91 Ltd., w ostatnich miesiącach przeprowadzono pilotaż systemu Pregnabit w szpitalu Maichin Dom, w Sofii. Jest to największy bułgarski szpital, z roczną liczbą urodzeń na poziomie 4 000. Specjalizuje się w opiece nad pacjentkami w ciąży podwyższonego ryzyka, w tym z chorobami towarzyszącymi, wymagającymi intensywnej opieki. Szpital stawia sobie za cel bycie krajowym liderem w obszarze innowacyjnej opieki nad pacjentką ciężarną. Przeprowadzone z sukcesem testy systemu Pregnabit w Maichin Dom zakończyły się złożeniem zamówienia, na zakup pierwszych urządzeń Pregnabit oraz miesięcznych abonamentów na korzystanie z systemu" - czytamy w komunikacie.



Inter Business'91 Ltd. zajmuje się dystrybucją sprzętu medycznego od blisko 30 lat. Podpisana umowa, poza zakupem urządzeń oraz abonamentów dla szpitala Maichin Dom, zakłada sprzedaż systemu Pregnabit do kolejnych placówek medycznych. Władze spółki oceniają rynek bułgarski jako perspektywiczny. Średnia liczba urodzeń w Bułgarii wynosi 63 786 rocznie.



"Sprzedaż urządzeń Pregnabit do szpitala Maichin Dom to kolejny, istotny krok w realizacji ekspansji zagranicznej. Podpisaliśmy umowę dystrybucyjną ze spółką posiadającą bardzo duże doświadczenie we wprowadzaniu rozwiązań telemedycznych na rynek bułgarski. To dobrze rokuje dla kolejnych sprzedaży systemu Pregnabit w Bułgarii. Jesteśmy w trakcie implementacji systemu Pregnabit w szpitalu 'Maichin Dom', aby pacjentki mogły jak najszybciej korzystać z teleKTG Pregnabit i docenić jego zalety" - powiedział Director of International Expansion Sławomir Bartoszcze, cytowany w komunikacie.



Firma Nestmedic SA powstała w 2014 roku. Jej zespół stworzył innowacyjny produkt - system teleKTG do zdalnego przeprowadzania kontrolnych badań i analizowania wyników w ostatnim trymestrze ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.



(ISBnews)