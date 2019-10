Zgodnie w warunkami umowy region kupuje cztery sztuki fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu Elf 2 w wersji czteroczłonowej, przeznaczonych do obsługi połączeń pasażerskich na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Koszt zakupu taboru został w niej określony na 109,7 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki europejskie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wszystkie pociągi powinny trafić do zamawiającego do końca 2021 roku.

„Jestem bardzo zadowolony, że cztery nowoczesne pociągi trafią na małopolskie tory. To daje sygnał, że nasza małopolska kolej (…) pozwala codziennie dojeżdżać naszym mieszkańcom do pracy czy szkoły w bezpiecznych i komfortowych warunkach” - zaznaczył wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka.

Rzecznik Pesy Maciej Grześkowiak przypomniał, że bydgoski producent dostarcza pociągi dla Małopolski od 2005 roku – obecnie po tamtejszych torach kursuje 18 pojazdów, w tym 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych i dwa spalinowe.

„Dla nas to powód do satysfakcji, że będziemy mogli dostarczyć do Małopolski nowoczesne Elfy 2 - to pojazdy elektryczne najnowszej generacji, które są sumą naszych doświadczeń” - wskazał.

Niskopodłogowe Elf 2 mogą się poruszać z maksymalną prędkością eksploatacyjną 160 km/h. W wersji czteroczłonowej posiadają 200 miejsc siedzących, wyposażono je m.in. w klimatyzację, bezprzewodowy dostęp do internetu, monitoring, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Nowe składy mają wozić pasażerów na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA). Obecnie w ramach SKA działają trzy takie linie: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia - Kraków Główny - Kraków Lotnisko, SKA2 Miechów/Sędziszów - Kraków Główny - Skawina oraz SKA3 Kraków Główny - Tarnów i Tarnów - Nowy Sącz – Piwniczna/Krynica. Obsługują je wspólnie spółka samorządowa Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne.

Wicemarszałek Smółka zapowiedział, że władze województwa chcą w kolejnych miesiącach podjąć decyzje, które pozwolą na nabycie następnych składów elektrycznych. Nie podał jednak ile pociągów może zostać kupionych.

W sumie samorząd Małopolski posiada około 40 nowoczesnych pociągów, które są przekazane Kolejom Małopolskim oraz Przewozom Regionalnym do obsługi tras kolejowych w regionie.

Na początku 2017 roku województwo zrealizowało kontrakt zawarty z firmą Newag na zakup 13 pociągów elektrycznych Impuls. Wartość zamówienia wynosiła 304 mln zł brutto. Zakup był dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.(PAP)

autor: Rafał Grzyb