"Postępowanie na wybór wykonawcy prowadzone będzie w trybie dialogu konkurencyjnego i podzielone zostanie na trzy części. Roboty budowlane w zakresie każdej z inwestycji będą stanowiły oddzielną część zamówienia. Tryb dialogu konkurencyjnego pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań zarówno kontraktowych jak i technicznych uwzględniających wiedzę i najlepsze praktyki wykonawców" - czytamy w komunikacie.



Inwestycje w tłocznie gazu są elementem rozbudowy polskiego systemu przesyłowego w ramach projektu Baltic Pipe.



W Goleniowie i Odolanowie inwestycja będzie polegała na rozbudowie istniejących tłoczni gazu, w tym rozbudowie węzłów przesyłowych oraz na wykonaniu połączenia tych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową. W Gustorzynie inwestycja będzie polegała na budowie tłoczni gazu oraz rozbudowie instalacji wchodzącej w skład istniejącego węzła gazu.



Baltic Pipe to strategiczny projekt - realizowany w Polsce przez Gaz-System a w Danii przez Energinet - mający na celu utworzenie nowej drogi dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki: duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Realizacja tej inwestycji wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskiego rynku gazu. Gazociąg będzie mógł transportować 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m3 surowca z Polski do Danii. Przewidywana faza prac budowlanych rozpocznie się w 2020 r. Dzięki niemu od października 2022 r. będzie można sprowadzać gaz ziemny ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.



Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.



