Orlen Lietuva zmodernizuje wszystkie stacje paliw do końca 2020 roku



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Orlen Lietuva z grupy kapitałowej PKN Orlen planuje kompleksowo zmodernizować wszystkie 25 stacji paliw Orlen działające na Litwie do końca 2020 roku, podała spółka.

Sieć stacji paliw Orlen na Litwie rozpoczęła proces intensywnej modernizacji, wychodząc naprzeciw oczekiwań klientów oraz w celu zaoferowania innowacyjnych rozwiązań, znanych ze stacji grupy Orlen na innych rynkach. Plan zakłada finalizację tego procesu do końca 2020 roku, uwzględniając także kompletną renowację sklepów na stacjach, poinformowano.

Jednocześnie litewska spółka z grupy Orlen Lietuva, odpowiedzialna za rynek detaliczny, zmieniła nazwę z Ventus-Nafta na Orlen Baltics Retail.

"Nowa nazwa nie pozostawia wątpliwości, że firma należy do koncernu PKN Orlen, wiodącego gracza na rynku paliw i energii, zaangażowanego w aktywny rozwój międzynarodowy" - powiedział prezes Orlen Baltics Retail Rafał Bałazy, cytowany w komunikacie.

Na początku września br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek informował w rozmowie z ISBnews, że płocki koncern myśli o rozwoju sieci stacji paliw na terenie Litwy. Obajtek zapowiadał wówczas, że grupa będzie dążyć do tego, żeby jej obecność na rynku detalicznym Litwy była większa niż do tej pory.

Orlen Lietuva to największa litewska firma, eksporter i płatnik podatków. Od 2006 roku PKN Orlen zainwestował w jej zakup i dalszy rozwój prawie 4 mld USD.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)