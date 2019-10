To ostatni z przetargów na odcinki Via Baltica, które realizuje białostocki oddział GDDKiA.

Najtańszą ofertę (ponad 749,9 mln zł) złożyła firma Polaqua, najdroższą - 940,9 mln zł - zaproponował Mostostal Warszawa. Najtańsza oferta jest o ok. 50 mln zł droższa niż GDDKiA przewidziała na tę inwestycję - poinformował PAP rzecznik GDDKiA w Białymstoku Rafał Malinowski. "Obecnie trwa procedura badania i oceny ofert" - dodał.

To ponowny przetarg na ten odcinek Via Baltica. Przed tygodniem w GDDKiA otwarto oferty w również ponownym przetargu na odcinek Via Baltica Suwałki-Budzisko wraz z obwodnicą Szypliszek (24,5 km, oferty w przetargu przekraczają wartość zamówienia). Odcinki Podborze-Śniadowo i Suwałki-Budzisko to jedyne spośród inwestycji na Via Baltica, za które odpowiada GDDKiA w Białymstoku, gdzie wybierani są ponownie wykonawcy tych inwestycji. Z firmami wybranymi we wcześniejszych postępowaniach w systemie projektuj i buduj rozwiązano umowy.

Drogowcy tłumaczyli, że poprzedniemu wykonawcy odcinka Podborze-Śniadowo nie udało się dokończyć prac projektowych i przygotować budowlanych, by można było wydać zezwolenie na realizację tej inwestycji. To jedyny odcinek Via Baltica, na który nie jest złożony wniosek o ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej).

Malinowski przypomniał w poniedziałek, że firma Rubau miała wtedy zaprojektować i zbudować odcinek Podborze-Śniadowo za 479,1 mln zł, firma - jak zaznaczył - "mnożyła problemy", w efekcie umowę rozwiązano w maju 2019 r. Nowa firma, którą teraz chce wyłonić GDDKiA będzie musiała uzyskać ZRID, wybudować drogę i zdobyć pozwolenie na jej użytkowanie.

Trasa Via Baltica to jedna ze strategicznych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Podlaskiem. Od października 2018 r. w ramach Via Baltica - trwa budowa tzw. drugiej jezdni już istniejącej obwodnicy Szczuczyna (prace mają się zakończyć w 2020 r.), która powstała jako droga jednojezdniowa. Gotowa jest oddana do użytku wiosną 2019 r. obwodnica Suwałk. Od końca sierpnia trwa budowa 17 km odcinka Śniadowo-Łomża Południe, budowa trwa także na 18 km odcinku Stawiski-Szczuczyn.

Białostocki oddział GDDKiA odpowiada za realizację 91 km Via Baltica od Podborza koło Ostrowi Mazowieckiej, gdzie droga S61 połączy się z S8 Warszawa-Białystok do Szczuczyna w Podlaskiem oraz za budowę odcinka Suwałki-Budzisko. Za trzy odcinki Via Baltica powyżej Szczuczyna: Szczuczyn – Ełk Południe, Ełk Południe – Wysokie i Wysokie- Raczki odpowiada GDDKiA w Olsztynie.

Jak informowało wcześniej Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, koszt trasy od Podborza do Szczuczyna to ponad 3,3 mld zł, z czego ponad 1,6 mld zł to pieniądze unijne, pozostałe - z budżetu państwa.