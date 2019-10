Millennium dyskutuje z audytorem nt. wpływu orzeczenia TSUE ws. kredytów w CHF



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Bank Millennium wraz z audytorem w czwartym kwartale br. w dalszym ciągu będzie analizował kwestię wpływu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie hipotecznych kredytów walutowych, poinformowali przedstawiciele banku.

"Decyzję TSUE wydał 3 października - nie byliśmy w stanie jeszcze ocenić wpływu tej decyzji - dalej będziemy oceniali implikacje w czwartym kwartale. Warto pamiętać, że to była decyzja dotycząca konkretnego przypadku. To nie daje nam jasności, by móc racjonalnie oszacować wpływ tej decyzji, stąd będziemy dalej analizować tę sprawę" - powiedział wiceprezes Fernando Bicho podczas konferencji prasowej.

Dodał, że bank podjął już dyskusję z audytorem w tej kwestii, ale nie jest w stanie obecnie powiedzieć, jakie będą jej ostateczne efekty.

"Podjęliśmy już dyskusję z audytorem, ona będzie trwała również w czwartym kwartale. Pokazujemy ryzyko i niepewność co do wyniku spraw, które są rozpatrywane przez sądy" - dodał wiceprezes.

Bank podał w raporcie, że łączna wartość przedmiotu sporu dla pozostałych spraw, w których spółki grupy występowały w roli pozwanego (w tej grupie najistotniejszą kategorię stanowią sprawy dotyczące portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz sprawy dotyczące terminowych operacji finansowych (sprawy opcyjne) wynosiła 481,9 mln zł (z wyłączeniem pozwów grupowych) wg stanu na 30 września 2019 r.

Z raportu wynika także, w postępowaniu grupowym, związanym z kwestią indeksacji kredytów hipotecznych liczba członków grupy wynosi 5 350, a liczba umów kredytowych objętych postępowaniem wynosi 3 288.

"Wartość przedmiotu sporu została oszacowana na ok. 146 mln zł. Na obecnym etapie, skład grupy został ustalony i zatwierdzony przez sąd. Postępowanie weszło w fazę merytorycznego rozpoznania sprawy. Dotychczas nie został wyznaczony żaden termin rozprawy" - podano w raporcie banku.

Prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge wskazał, że oczekuje rozwiązania tego problemu na poziomie sektora. Poinformował, że Millennium brał udział w spotkaniu banków dotyczącym orzeczenia TSUE z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

"Chcielibyśmy mieć globalne rozwiązanie tej kwestii, ale szukamy też rozwiązań indywidualnych. Oba podmioty - banki i klienci mają zbyt oddalone oczekiwania. Chcielibyśmy znaleźć rozwiązanie ogólne" - powiedział prezes podczas konferencji.

Jak wskazał, bank obserwuje lekki wzrost liczby spraw, które napływają po wyroku TSUE.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)