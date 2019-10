"Zadecydowaliśmy, że uruchamiamy wypłaty jednorazowe dla pracowników. W okresie wzmożonych wydatków przedświątecznych te 800 zł brutto będzie zauważalnym dodatkiem do wynagrodzenia zasadniczego. Oczywiście, chcielibyśmy, aby te wypłaty były jeszcze wyższe, ale jesteśmy spółką, która sama zarabia na siebie i musimy przestrzegać dyscypliny finansowej. Dodatkowe wypłaty to koszt blisko 74 mln zł, na przeznaczenie takiej kwoty dla pracowników pozwala nam aktualna sytuacja finansowa firmy" - powiedział prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski, cytowany w komunikacie.



Pracownicy otrzymają 800 zł brutto w dwóch częściach: 400 zł w listopadzie (wypłata do 10 listopada br.) oraz 400 zł w grudniu (wypłata do 10 grudnia br.), podano także.



"Jednorazowe wypłaty nie zamykają tematu wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w Poczcie Polskiej. Pracodawca jest otwarty na kontynuację rozmów na ten temat" - czytamy dalej.



Poczta Polska to największy polski pracodawca zatrudniający ponad 80 tys. pracowników w całym kraju. Posiada największą sieć dystrybucyjno-logistyczną w kraju, obejmującą ponad 7,5 tys. placówek.