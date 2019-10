Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Novaturas spodziewa się poprawy sytuacji w ostatnich miesiącach roku i dobrych wyników w sezonie zimowym 2019/2020, podała spółka.



"Po słabym lipcu i sierpniu, we wrześniu odnotowaliśmy już wyraźne odbicie sprzedaży. Przygotowaliśmy też atrakcyjną i różnorodną ofertę na sezon zimowy 2019/2020, która spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem - wyniki przedsprzedaży do końca września są bardzo obiecujące, gdyż odnotowaliśmy wzrost liczby rezerwacji przy wyższej niż rok wcześniej rentowności" - powiedziała prezes Novaturas Audron Keinyt, cytowana w komunikacie.



Grupa dostrzega ponadto, że coraz więcej turystów wybiera nie tylko wczasy stacjonarne, ale także wycieczki krajoznawcze. Liczba klientów, którzy skorzystali z oferty krajoznawczych wycieczek samolotem wzrosła o 40,4%, a wycieczek autokarowych o 14,8%, podano także.



"Grupa rozpoczęła przedsprzedaż oferty Lato 2020 wcześniej niż zwykle, bo już w sierpniu tego roku. Po raz pierwszy klienci Novaturasa mogą skorzystać z letnich wakacji w tak odległych, egzotycznych krajach, jak Seszele czy indonezyjska wyspa Bali. W przyszłym roku będą mogli również wybrać się na wczasy na grecką wyspę Kefalinia, na szmaragdową Riwierę Słoweńską oraz do jednego z najciekawszych regionów Chorwacji, tj. na półwysep Istria. Przyszłoroczna oferta Grupy Novaturas spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Największą popularnością wśród mieszkańców krajów bałtyckich niezmiennie cieszy się natomiast Turcja" - czytamy dalej.



Novaturas jest największym operatorem turystycznym na Litwie, Łotwie i w Estonii zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i liczby pasażerów. Grupa ma ponad 40% udziału w regionie w rynku zorganizowanych lotów czarterowych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2018 r.



(ISBnews)