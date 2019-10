Nie będzie ponownego przeliczenia kart do głosowania w dwóch okręgach

Źródło: PAP

Sąd Najwyższy postanowił w środę pozostawić bez dalszego biegu dwa protesty wyborcze - w wyborach do Senatu - pełnomocnika PiS, dotyczące okręgów nr 12 - Grudziądz i nr 92 - Gniezno. Tym samym nie dojdzie do ponownego przeliczenia kart do głosowania w tych okręgach.