Wydobycie Grupy Lotos znacząco wzrośnie r: r w IV kwartale 2019 r.



Warszawa, 29.10.2019 (ISBnews) - Produkcja węglowodorów przez Grupę Lotos powinna znacząco wzrosnąć w IV kwartale 2019 roku, ze względu na nowo uruchomioną produkcję ze złoża Utgard na Morzu Północnym oraz spodziewany wzrost wydobycia ze złoża B8 na Bałtyku, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Lotos ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula.

"Spodziewamy się, że średnia produkcja ze złoża Utgard przypadająca na Grupę Lotos wyniesie w IV kwartale 2019 roku ok. 9 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie" - powiedział Kawula w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji prasowej.

Jak zaznaczył, do tego dojdzie spodziewany wzrost wydobycia ze złoża B8, po zainstalowaniu na nim docelowego centrum produkcyjnego, czyli przebudowanej platformy "Petrobaltic".

"W sumie zakładam, że nasza produkcja w IV kwartale będzie już znacząco wyższa niż rok wcześniej. Inna sprawa, na ile będzie to dla nas korzystne, biorąc pod uwagę aktualną, bardzo niską cenę gazu ziemnego" - dodał Kawula.

W III kwartale 2019 r. produkcja ze złoża Utgrad wyniosła jedynie 1,4 tys. boed, a ze złoża B8 - 2,8 tys. boed. Mimo to średnie wydobycie koncernu w III kwartale wyniosło 17,8 tys. boed i było już nieznacznie, bo o 1% wyższe niż w III kwartale 2018 r. (17,6 tys. boed).

W obecnym kwartale ta różnica powinna być już wyraźniejsza, a w 2020 roku produkcja Lotosu powinna jeszcze wzrosnąć, bo w przyszłym roku spodziewane jest uruchomienie wydobycia ze złoża Yme, a także rekonstrukcja złoża B3 na Bałtyku przy wykorzystaniu nowo zakupionej platformy, co również przyczyni się do wzrostu produkcji.

"W dłuższym okresie spodziewamy się, że produkcja ze złoża Utgard spadnie do średniego poziomu wcześniej zakładanych 4 tys. boed w ciągu pięciu lat eksploatacji złoża" - zastrzegł Kawula na konferencji prasowej.

Prezes Mateusz Bonca powiedział dziennikarzom, że Lotos nie wyklucza kolejnych zakupów złóż produkcyjnych.

"Mamy zarezerwowany capex na ten cel, cały czas prowadzimy analizy i przyglądamy się szeregowi projektów. Jeśli znajdą się wśród nich takie, które wpiszą się w nasz profil produkcji i portfel capeksowy, to będziemy nimi zainteresowani" - powiedział.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

Piotr Apanowicz

(ISBnews)