Warszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - GetBack wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozew o zapłatę przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (dawniej Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych) kwoty 49 200 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, podał GetBack.



Ponadto GetBack wniósł także zasądzenie od Lartiq kosztów postępowania, w tym trzykrotności kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.



"Dochodzona przez emitenta kwota to równowartość kwoty uiszczonej przez emitenta na rzecz Lartiq, na podstawie umowy świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017r. zawartej między emitentem a Lartiq. W pierwszej kolejności emitent wywodzi żądanie zwrotu ww. kwoty jako świadczenia nienależnego , opartego w szczególności na twierdzeniu o nieważności umowy, ewentualnie na podstawie przepisów o odpowiedzialności za czyny niedozwolone" - czytamy w komunikacie.



We wrześniu br. fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez Lartiq TFI złożyły przeciwko GetBack 9 pozwów o zapłatę łącznie kwoty ok. 115 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia każdego z powództw do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym zastępstwa procesowego.



W lipcu 2018 r. Trigon TFI rozwiązało - ze skutkiem natychmiastowym - umowę ramową z GetBack na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych.



Na początku sierpnia ub. roku Trigon TFI złożyło pozew przeciwko GetBack w restrukturyzacji o ustalenie m.in., że umowa ramowa na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych z dnia 9 sierpnia 2017 r. została ważnie zawarta i obowiązywała w okresie od 9 sierpnia 2017 r. do 19 lipca 2018 r. oraz że do skutecznego rozwiązania umowy ramowej doszło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie GetBack. W pozwie Trigon wnioskował także o ustalenie, że "wzajemne świadczenia stron zostały w umowie określone zgodnie z zasadą ekwiwalentności świadczeń, a wartość świadczenia GetBack na rzecz Trigon TFI odpowiadała wartości świadczenia Trigon TFI na rzecz GetBack.



Trigon TFI podał wówczas także, że chcąc zapobiec bezpodstawnym insynuacjom nowego zarządu GetBack dotyczących umowy ramowej oraz prób zastraszania przez nowy zarząd GetBack, jest zmuszone wystąpić o ochronę do sądu.



GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.



(ISBnews)