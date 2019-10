Jak podano w komunikacie, Komitet Planistyczny izraelskiego rządu zatwierdził budowę 2342 mieszkań na posiedzeniu 10 października, jednak dopiero teraz decyzja ta została upubliczniona. Peace Now podkreśliła, że swoje informacje opiera na protokole z tego spotkania.

Według rządowego projektu 182 budynki mają powstać w niezamieszkanym ostatnio osiedlu Mewoot Jerycho niedaleko miasta Jerycho na Zachodnim Brzegu Jordanu, które zostało zalegalizowane przez izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu 15 września, na dwa dni przed wyborami parlamentarnymi.

Kolejne 382 budynki mają zostać zbudowane w osadzie Dolew na północ od Ramallah, gdzie w sierpniu br. w palestyńskim ataku bombowym zginęła 17-letnia Izraelka, a jej ojciec i brat zostali ranni. Netanjahu zapowiedział wówczas "wzmocnienie żydowskiego osadnictwa".

W ostatnich latach przyspieszyła budowa osiedli żydowskich na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Jerozolimie Wschodniej, co wywołuje dodatkowe napięcia między Izraelem a Autonomią Palestyńską. Na terenach tych żyje 3 mln Palestyńczyków i ponad 600 000 Izraelczyków.

Peace Now (Pokój Teraz) to pozarządowa, lewicowa organizacja, której celem jest przekonanie izraelskiego rządu i społeczeństwa do konieczności osiągnięcia pokoju i porozumienia z Palestyńczykami w zamian za ustępstwa terytorialne.