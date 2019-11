Grupa Piotr i Paweł wdrożyła większość zaplanowanych działań sanacyjnych



Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Spółki z Grupy Piotr i Paweł wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych, podała grupa.

Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. zakończyła również planowaną reinkorporację wszystkich wytypowanych spółek partnerów detalicznych. Koncentrowano się na odbudowanie zaufania dostawców, co skutkowało wydłużeniem limitów kupieckich na zasadach sprzed otwarcia postępowania, podano.

"Wszystkie spółki wprowadziły szereg działań optymalizacyjnych - takich, jak obniżenie kosztów, analiza lokalizacji oraz struktury wewnętrznej spółek. Spółka wynegocjowała ok. 177 umów przewidujących termin płatności powyżej 30 dni. Odbudowanie zaufania przełożyło się również na zwiększenie liczby oferowanych produktów. Od otwarcia postępowania stała oferta poprawiła się co najmniej kilkukrotnie. Stale rośnie również liczba produktów dostępnych w magazynie. Pomiędzy lipcem a październikiem 2019 liczba ta wzrosła o 36%. Spółka zrealizowała również cel w postaci usunięcia z umów z odbiorcami kar logistycznych. Teraz będziemy mogli przejść do bardziej subtelnych działań, takich jak: poprawa efektywności i wydajności pracy przez personel sklepowy, lepsze rozpoznanie naszego docelowego Klienta oraz optymalizacja sieci logistycznej" - powiedział Patryk Filipiak, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako zarządca sanacyjny w Grupie Piotr i Paweł, cytowany w komunikacie.

16 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział Odwoławczy zmienił postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. i oddalił wszystkie wnioski o umorzenie. Tym samym restrukturyzacja będzie kontynuowana zgodnie z harmonogramem. Spółki wdrożyły już większość zaplanowanych działań sanacyjnych przewidzianych w złożonych w grudniu 2018 r. planach restrukturyzacyjnych, podkreślono w materiale.

"Ponadto spółki z Grupy Piotr i Paweł uregulowały zaległości wobec wierzycieli w ramach postępowania sanacyjnego. Tym samym wypełniły przesłanki do realizacji kolejnych etapów restrukturyzacji. Spółki czekają na zatwierdzenie złożonych spisów wierzytelności, co umożliwi złożenie propozycji układowych" - czytamy dalej.

"Grupa Piotr i Paweł zawarła porozumienia z bankami, które są największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem SPAR Group - inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacje umów i rozwój sieci, a także bieżące i terminowe regulowanie zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli" - wskazano także.

SPAR Group - wyłączny operator licencji SPAR na terenie Polski - w październiku 2019 roku sfinalizował umowę przeniesienia własności udziałów spółki Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. Tym samym zrealizowane zostały założenia planu inwestycyjnego i wykonano decyzję UOKiK w sprawie koncentracji sieci. Sklepy Piotr i Paweł będą systematycznie zmieniać logo na SPAR i dostosowywać się do standardów międzynarodowego holdingu z wieloletnim doświadczeniem w sektorze detalicznym na świecie i w Europie, zapowiedziano też w komunikacie.

(ISBnews)