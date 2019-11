Warszawa, 05.11.2019 (ISBnews) - Drutex odnotował ponad 100 mln zł przychodu w październiku, tj. o 10% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. To był rekordowy miesiąc w historii firmy pod względem wielkości sprzedaży. Pierwsze trzy kwartały br. spółka zamyka z ok. 10-proc. wzrostem sprzedaży.



"Nasza sprzedaż z miesiąca na miesiąc jest coraz lepsza. Po raz pierwszy w historii w ciągu jednego miesiąca odnotowaliśmy obrót przekraczający 100 mln zł. Był to jednocześnie wynik o 10% lepszy niż w październiku ubiegłego roku, który był dotychczas rekordowym miesiącem dla firmy. Przychody i wyniki finansowe jedynie potwierdzają, że Drutex jest w doskonałej kondycji. Rozwijamy się we właściwym kierunku, inwestujemy w potencjał produkcyjny, zaplecze technologiczne, nowe działy produkcyjne, jesteśmy świetnie zorganizowani i wydajni jak nigdy dotąd, co ma swoje konsekwencje w coraz lepszych wynikach i większej efektywności działania" - powiedział twórca i prezes Druteksu Leszek Gierszewski, cytowany w komunikacie.



"Mamy świetnych, zmotywowanych i zaangażowanych ludzi, dzięki którym jesteśmy w stanie osiągać doskonałe rezultaty, które jeszcze rok temu wydawały się nierealne. Jeszcze w zeszłym roku myśleliśmy, że jesteśmy u granic możliwości produkcyjnych. W tym roku powierzchnia pod dachem się nie zwiększyła, a realizujemy więcej i szybciej umacniając swoją pozycję na międzynarodowym rynku stolarki" - dodał.



Tylko w tym roku spółka zainwestowała ponad 70 mln zł w innowacyjne maszyny, urządzenia i rozwiązania technologiczne. Drutex uruchomił własny dział wtryskarek, na który składają się wtryskarki Engel i wysokiej klasy roboty przemysłowe, które zapewniają lepszy poziom produkcji i są kolejnym krokiem firmy w budowaniu strategii przemysłu 4.0. opartej na automatyzacji i robotyzacji produkcji, podano także.



Jednocześnie firma rozbudowuje chemię i ekstruzję na potrzeby własnej produkcji stolarki okienno-drzwiowej z PVC, dodano.



Drutex jest jednym z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie. W swojej ofercie, oprócz produktów z PVC, posiada, również okna, drzwi i fasady z aluminium i drewna, jak również rolety.



(ISBnews)