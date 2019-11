Art Games Studio do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Art Games Studio do końca roku planuje premiery kilku preprodukcji, podała spółka. Realizuje również pierwszą własną produkcję pełnej wersji gry na PC - "Alchemist Simulator". Spółka wypracowała w III kwartale br. ponad 0,53 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ok. 15% r/r.

"W III kwartale z powodzeniem udało nam się zrealizować założony plan i podpisać kilka znaczących umów. Dwie z nich zakładają współpracę z notowaną na głównym parkiecie GPW, spółką Ultimate Games, przy wydaniu gier 'Climbros' oraz 'Pooplers' na popularną konsolę Nintendo Switch. Oba tytuły trafią do sprzedaży w I kwartale 2020 roku. Z Ultimate Games podpisaliśmy także list intencyjny, na podstawie którego ustaliliśmy warunki współpracy stron w zakresie produkcji od dwóch do czterech gier wideo, planowanych do wydania w latach 2020-2022" - powiedział prezes Jakub Bąk, cytowany w komunikacie.

Art Games Studio w mijającym kwartale zawarło także umowę z Gaming Factory dotyczącą współfinansowania sześciu preprodukcji gier, których współproducentem będzie Art Games Studio. W pierwsze kolejności zostaną wydane w wersji na PC, studio nie wyklucza jednak możliwości wydania ich także na innych platformach. Wstępnie publikacja preprodukcji w sklepie Steam przewidziana jest do końca 2019 roku, podkreślono.

"Po udostępnieniu zapowiedzi wszystkich sześciu tytułów sprawdzimy, jakie każdy z nich budzi zainteresowanie graczy i które z nich cieszą się największą popularnością. Preprodukcje o najlepszych wynikach trafią do produkcji" - dodał Bąk.

Pozytywna reakcja graczy na projekt "Alchemist Simulator" zaowocowała rozpoczęciem produkcji pełnej wersji gry w wersji na PC. Tym samy spółka rozpoczęła pierwszą produkcję, która zostanie wykonana przez zespół stacjonarny Art Games Studio, co jest elementem przyjętej przez spółkę strategii rozwoju, podano również.

"Z optymizmem patrzymy na najbliższe miesiące. Ciężko pracujemy, aby umacniać nasza pozycję na konkurencyjny rynku gier wideo. Nasza sierpniowa premiera - Unlucky 7 - w formie wczesnego dostępu, w ciągu pierwszych trzech dni została pobrana w kanałach online w liczbie ok. 2 tys. sztuk. Cały czas pracujemy nad rozwojem gry oraz planujemy kolejne dodatki i usprawnienia. Zakładamy, że pełna wersja tytułu dostępna będzie do końca 2019 r." - podsumował prezes Art Games Studio.

Art Games Studio zostało założone w lipcu 2017 r. Prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne. Spółka zadebiutowała na NewConnect w 2019 r.

(ISBnews)