Agora chce być bardziej selektywna w przypadku akwizycji pozamediowych



Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Agora nie wyklucza kolejnych przejęć, ale zamierza podchodzić do inwestycji szczególnie pozamediowych bardziej selektywnie, poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Jeżeli chodzi o kolejne inwestycje pozamediowe, to będziemy bardziej selektywni. Nie znaleźliśmy na razie projektów w segmencie rozrywki rodzinnej do naszych kin, które dałyby nam wyższą stopę zwrotu do naszej kinowej działalności" - powiedział prezes Bartosz Hojka podczas konferencji.

Dodał, że złożenie wniosku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie nabycia 60% udziałów w Eurozet nie zmienia celów i założeń strategicznych Agory.

Spółka aktywnie poszukuje jednak kolejnych celów do przejęć.

"Rozglądamy się w segmencie gastronomicznym i w segmencie internet, także w segmencie rozrywka - może tam pojawią się jakieś okazje do przejęć" - powiedziała członek zarządu Anna Kryńska-Godlewska podczas konferencji.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)