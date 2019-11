Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 0,74 proc. do 2255,46 pkt., WIG zniżkował o 0,5 proc. do 59.191,71 pkt., mWIG40 bez większych zmian na 3.759,27 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,3 proc. do 11.545,41 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 802 mln zł, z czego 784 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 po pierwszej godzinie piątkowych notowań zszedł w okolice poziomu 2.253 pkt. W trakcie sesji próbował odbić do 2.265 pkt., jednak poziom ten skutecznie zatrzymał aprecjację, a indeks blue chipów zakończył notowania na 2.255 pkt.

W chwili zamknięcia sesji na GPW DAX spadał o 0,4 proc., a S&P500 zniżkował o 0,06 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były PGE - o 4 proc. oraz Tauron - o 2,7 proc.

Największy spadek z kolei zanotowały akcje Dino - o 10,3 proc., oraz Alior - 5,6 proc.

Na telekonferencji po publikacji wyników za III kw. 2019 r. prezes Dino Szymon Piduch poinformował, że poprawa marży EBITDA w 2019 i 2020 roku będzie trudna do osiągnięcia.

Alior Bank i Jastrzębska Spółka Węglowa, w ramach listopadowej rewizji, opuszczą indeks MSCI Poland, a wejdzie do niego AmRest. Zmiany wejdą w życie po sesji 26 listopada.

Wśród spółek szerokiego rynku wzrostami wyróżniły się: Rafako - o 14 proc., Master Pharm - o 9 proc., TIM - o 7,4 proc., oraz Asseco SEE - o 6,7 proc.

TIM poinformował, że wypłaci 0,80 zł dywidendy zaliczkowej na akcję, co daje łącznie wypłatę dla akcjonariuszy w wysokości 17,76 mln zł. Z tej kwoty 5,5 mln zł stanowi zysk wypracowany w pierwszym półroczu 2019 roku, a 12,2 mln zł pochodzi ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.

Asseco SEE podało po czwartkowej sesji, że w III kw. zwiększyło zysk netto rdr o 39 proc. do 25,3 mln zł - wynik jest o 37 proc. wyższy od konsensusu.

