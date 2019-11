Biorąc pod uwagę charakterystykę złoża i "techniki, które obecnie stosujemy", "ilość (ropy naftowej) do wydobycia (w tym nowym złożu) wynosi 22,2 miliarda baryłek" - powiedział minister w oświadczeniu dla prasy.

W niedzielę prezydent ogłosił odkrycie ogromnego złoża naftowego, które mogłoby zwiększyć potwierdzone rezerwy Iranu o jedną trzecią. W transmitowanym w telewizji przemówieniu Rowhani powiedział, że irańska spółka naftowa odkryła "złoże naftowe z (szacowanymi rezerwami na poziomie) 53 miliardów baryłek".

Według jego słów złoże rozciąga się od Bostanu do Omidije, dwóch miast w bogatym w ropę naftową ostanie (prowincji) Chuzestan w południowo-zachodnim Iranie nad Zatoką Perską.

Według ministra Zanganeha liczba 53 mld baryłek odpowiada wszystkim rezerwom odkrytym w tym regionie, gdzie Iran znalazł już pięć złóż reprezentujących skumulowane rezerwy na poziomie "31 miliardów baryłek ropy".

Według danych resortu ds. ropy naftowej nowe złoża obejmują powierzchnię 2400 km kw., znajdują się na głębokości 3,1 km, a grubość pokładu wynosi 80 metrów. Dzięki najnowszemu odkryciu "dodana ilość (do potwierdzonych rezerw ropy naftowej) wynosi 22,2 mld baryłek" - powtórzył Zanganeh.

Według ostatniej edycji raportu na temat statystyk dotyczących energii na świecie, publikowanego co roku przez brytyjski koncern naftowy BP, Iran ma czwarte co do wielkości potwierdzone rezerwy ropy naftowej na świecie, za Wenezuelą, Arabią Saudyjską i Kanadą. W przeliczeniu wynoszą one od 155 do 157 mld baryłek.

>>> Czytaj też: Polacy są finansowymi ignorantami. Korzystają na tym oszuści finansowi