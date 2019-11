Wejście Polski do amerykańskiego Visa Waver Program staje się dziś faktem. Polacy czekali na to nie tylko dlatego, by mieć ułatwienia w podróży. To była także kwestia naszej godności i tego, że walczyliśmy ramię w ramię z armią USA – powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda w radiowej Jedynce.