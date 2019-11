PKN Orlen uruchomił postępowanie w celu wyboru wykonawców stacji paliw



Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - PKN Orlen uruchomił postępowanie, które ma na celu rozszerzenie bazy wykonawców, z którymi będzie współpracował przy budowie nowych, a także odbudowie i modernizacji istniejących stacji paliw, w oparciu o długoterminowe umowy ramowe, podała spółka.

Generalne wykonawstwo w zakresie budowy nowych i odbudowy istniejących stacji paliw ma obejmować zarówno prace ziemne związane z instalacją infrastruktury podziemnej, jak i roboty wykończeniowe stacji. Zakłada również roboty drogowe związane z układami komunikacyjnymi realizowanych inwestycji i wykonanie niezbędnych przyłączy. W przypadku dużych modernizacji stacji paliw prace mają obejmować rozbudowę obiektów oraz ich przebudowę o wartości robót budowlanych powyżej 1 mln zł, poinformowano.

"Realizowane postępowanie jest efektem dynamicznego rozwoju jednego z filarów naszej działalności, czyli segmentu detalicznego, który notuje rekordowe wyniki. Inwestujemy w sieć stacji paliw, budując nowe obiekty i unowocześniając te, które już istnieją po to, by jeszcze lepiej sprostać oczekiwaniom naszych klientów i utrzymywać konkurencyjność na wymagającym rynku sprzedaży detalicznej" - powiedział dyrektor biura zakupów ogólnych PKN Orlen Michał Drewniok, cytowany w komunikacie.

Oferty w postępowaniu można składać do 30 listopada br.

W ramach postępowania zakupowego wybrani zostaną dostawcy do tzw. bazy dostawców generalnego wykonawstwa spółki. Z oferentami którzy przejdą pozytywnie wszystkie etapy procesu zostaną podpisane umowy ramowe. W przypadku potrzeby zakontraktowania realizacji usług generalnego wykonawstwa dla danego obiektu kupiec na Platformie Connect uruchomi dla danej lokalizacji tzw. "mini proces" w celu pozyskania wyceny - do mini procesu zostaną zaproszeni dostawcy z bazy dostawców GW, którzy poprzez Platformę Connect w oparciu o przesłaną w zapytaniu dokumentację złożą ofertę cenową dla danej lokalizacji. Następnie w ramach złożonych wycen z oferentami zostaną przeprowadzone negocjacje. Oferent, który przedstawi najkorzystniejszą ostateczną ofertę zostanie rekomendowany do realizacji prac na danej lokalizacji, wynika z treści zapytania ofertowego.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)