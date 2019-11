Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Play Communications podwyższył tegoroczne oczekiwania skorygowanej EBITDA do ponad 2,4 mld zł oraz podał, że oczekuje wzrostu przychodów o ok. 2,5%, zaś wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają osiągnąć ponad 850 mln zł, podał operator. Capex ma wzrosnąć do ok. 850 mln zł w tym roku.



Wcześniej operator oczekiwał skorygowanej EBITDA na poziomie 2,3-2,4 mld zł, wolne przepływy miały sięgnąć 770-830 mln zł w 2019 r., a wzrost przychodów miał być poniżej poziomu z 2018 r.



"W trzecim kwartale kontynuowaliśmy pozytywny trend wyników finansowych odnotowany w pierwszym półroczu. Równolegle z poprawą EBITDA, mogliśmy zwiększyć nasze wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i dalej zmniejszyć dźwignię finansową. W oparciu o tak dobre wyniki finansowe po raz kolejny zrewidowaliśmy w górę nasze oczekiwania na cały rok" - powiedział dyrektor finansowy P4 Holger Püchert, cytowany w komunikacie.



Play Communications podniósł także oczekiwany poziom capeksu do 850 mln zł w tym roku, wobec 800-830 mln zł oczekiwanych po II kw. 2019 r.



"Dotychczasowe osiągnięcia Play dają nam pewność, że wyniki za cały rok będą lepsze od naszych początkowych oczekiwań. Zdecydowaliśmy się podzielić te lepsze wyniki w uczciwy sposób, aby przynieść korzyści naszym akcjonariuszom i zainwestować w nasz przyszły sukces. Dlatego też nie tylko po raz drugi w tym roku podnosimy nasze oczekiwania na 2019 r., ale zdecydowaliśmy się również przyspieszyć dalsze modernizacje sieci do standardu 5G Ready oraz połączyliśmy siły z Grupą 3S w celu rozwoju sieci dosyłowej" - powiedział Prezes P4 Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.



Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.



(ISBnews)