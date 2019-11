Eurocash miał 22,43 mln zł zysku netto, 84,32 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019



Warszawa, 13.11.2019 (ISBnews) - Eurocash odnotowało 22,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 36,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 84,32 mln zł wobec 51,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany zysk netto, wyliczony wg nowego standardu MSSF 16, w trzecim kwartale 2019 r. wyniósł 25 mln zł, natomiast zysk netto w ujęciu porównywalnym przed MSSF 16 sięgnął 41 mln zł, czyli o ponad 7% więcej niż rok wcześniej. EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 219 mln zł, z czego około 90 mln zł wynika z zastosowania standardu MSSF 16, obowiązującego od początku tego roku. EBITDA przed MSSF 16 w trzecim kwartale br. wyniosła 129 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r i związane jest przede wszystkim ze skokową poprawą rentowności w segmencie detalicznym" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 672,87 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 6 241,5 mln zł rok wcześniej. W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała w trzecim kwartale 2019 r. wzrost sprzedaży o blisko 7% r/r do 5,09 mld zł.

"Motorem wzrostu sprzedaży w Hurcie była szybko rosnąca sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, która wzrosła o blisko 17%, przy jednocześnie dobrej sprzedaży w pozostałych formatach dystrybucji, w szczególności w formacie aktywnej dystrybucji do naszych franczyzobiorców, gdzie zanotowaliśmy wzrost o 14%. Z uwagi na to, że sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością oraz zważywszy na bardzo wysoki wynik zeszłego roku, EBITDA segmentu hurtowego utrzymała się na porównywalnym poziomie rok do roku. Wpływ na bieżącą rentowność ma również dalsza integracja Eurocash Alkohole z Eurocash Dystrybucja, która jest kolejnym etapem optymalizacji kosztowej segmentu" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

W III kwartale br. EBITDA segmentu hurtowego przed MSSF 16 wyniosła 130 mln zł, a po zastosowaniu nowego standardu sprawozdawczości - ponad 177 mln zł.

Sprzedaż Grupy Eurocash w segmencie detalicznym w trzecim kwartale br. sięgnęła 1,52 mld zł, czyli o 7,5% więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., na co złożył się 6-proc. wzrost sprzedaży do franczyzowych sklepów Delikatesy Centrum oraz 8,5-proc. wzrost sprzedaży we własnych supermarketach (funkcjonujących pod szyldem Delikatesy Centrum i Mila), a także wyższa o ponad 8% sprzedaż w salonach prasowych Inmedio.

EBITDA segmentu Detal wyniosła w trzecim kwartale tego roku 74 mln zł, a przed zastosowaniem MSSF 16 prawie 33 mln zł wobec niespełna 12 mln zł rok wcześniej (wzrost o 179% r/r).

"Istotna poprawa rentowności w Detalu to głównie efekt wyraźnie lepszych wyników dawnych sklepów EKO oraz sieci Mila. Po okresie integracji przejętych supermarketów z Delikatesami Centrum, która wiązała się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, zaczynamy dostrzegać poprawę ich wyników operacyjnych. Prace integracyjne to bardzo złożony proces i wciąż trwają, ale najważniejsze, że idą zgodnie z planem i od nowego roku wszystkie sklepy będą już zarządzane w ramach jednej struktury organizacyjnej" - wskazał także Owczarek.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 28,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 57,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18 594,04 mln zł w porównaniu z 16 988,05 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 44,98 mln zł wobec 94,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Budowana przez Grupę Eurocash sieć małych supermarketów (docelowo wszystkie będą funkcjonować pod marką Delikatesy Centrum) na koniec września 2019 r. obejmowała łącznie 1 561 placówek, w tym 986 sklepów franczyzowych i 575 sklepów własnych. Sieć Inmedio na koniec trzeciego kwartału br. liczyła natomiast 445 salonów.

Liczba sklepów zrzeszonych w sieci abc, które są głównymi klientami hurtowni Cash&Carry, na koniec września br. wynosiła 8 816 placówek, co oznacza przyrost o 63 sklepy w trzecim kwartale br. i o 257 sklepów rok do roku. Liczba sklepów partnerskich i franczyzowych zorganizowanych w ramach sieci Groszek, Euro Sklep, Lewiatan oraz PSD (Gama), obsługiwanych przez Eurocash Dystrybucja, na koniec trzeciego kwartału 2019 r. wynosiła 5 087, czyli o 47 więcej niż kwartał wcześniej oraz o 144 więcej niż przed rokiem.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)