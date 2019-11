W II kwartale 2019 roku fintechy na całym świecie pozyskały od inwestorów ponad 8,3 mld dolarów – to dane z najnowszego raportu CB Insights. 4 i 5 grudnia w Katowicach będzie można spotkać menadżerów z najbardziej rozchwytywanych spółek na świecie, które tylko w 2019 r. pozyskały ponad 200 mln dolarów finansowania. Opowiedzą o swoich sukcesach, przedstawią case studies, a także zdradzą co ich firmy planują w najbliższej przyszłości.



Niemieckie jednorożce na Impact fintech’19



Aż cztery z sześciu wymienionych fintechów to spółki z niemieckim rodowodem – Mambu, N26, Wefox i Penta.



Mambu wykorzystuje rozwiązania oparte o chmurę oferując usługi dla biznesu w modelu, który najprościej opisać jako banking-as-a-service. Spółka pozyskała od inwestorów ok. 42 mln euro i chociaż daleko jej do wyceny rzędu 1 mld dolarów, to faktem jest, że z jej usług korzysta wiele fintechowych jednorożców np. N26 czy Oak North.

W trakcie Impact fintech’19 Mambu będzie reprezentowane przez Bena Goldina, który pełni w firmie funkcję CTO/CPO. Zespół Mambu liczy już ponad 200 pracowników, a z jego usług korzysta 150 klientów biznesowych obsługujących łącznie ponad 14 mln użytkowników.



N26 jest kolejnym gorącym fintechem, który zaprezentuje się na Impact fintech’19. Do Katowic przyjedzie Max Schertel, Head of Business Operations, który jest odpowiedzialny za ekspansję tego niemieckiego challenger banku na amerykańskim rynku.



N26 – pod tą krótką nazwą kryje się prężny fintech z licencją bankową ważną w całej UE. Od powstania w 2015 roku fintech pozyskał już 670 mln dolarów, a jego obecna wycena to ponad 3,5 mld USD. Obecnie N26 obsługuje 3,5 mln klientów – challenger bank oferuje aplikację, która pozwala otworzyć rachunek bankowy w około 10 minut. Od listopada 2018 roku konto w N26 mogą założyć także Polacy.



- Rozpoczęcie działalności na rynku USA to kamień milowy dla N26, który pozwoli nam na zrewolucjonizowanie globalnej bankowości i osiągnięcie progu 50 mln klientów w nadchodzących latach – mówił Valentin Stalf, CEO i co-founder N26 po ogłoszeniu debiutu w Stanach Zjednoczonych.



Wefox i Penta – kolejni reprezentacji Niemiec



W grudniu stolicę Górnego Śląska odwiedzą także przedstawiciele Wefox – jednego z największych insurtechów na świecie. To niemiecka spółka ubezpieczeniowo-technologiczna, która w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwala optymalizować i zarządzać zróżnicowanym portfelem ubezpieczeniowym z poziomu aplikacji mobilnej. Insurtech będzie reprezentowany przez Utene Trevesa, CSO Grupy Wefox.



W I kwartale 2019 roku w europejskie startupy z obszaru InsurTech zainwestowano ponad 500 mln euro, a więcej niż 1/5 tej sumy to kwota zebrana właśnie przez Wefox. W marcu spółka otrzymała od inwestorów aż 125 mln dolarów.



Ostatnim z wspomnianych reprezentantów Niemiec będzie fintech Penta, należący do grupy Finleap. Startup jeszcze nie znalazł się w gronie jednorożców, ale jest na najlepszej drodze by się nim stać. Prezesem spółki jest Marko Wenthin, czyli co-founder SolarisBanku. Penta kieruje swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw, udostępniając im własną platformę bankową. Fintech powstał w 2016 roku i od początku działalności zebrał około 18 mln euro, z czego 8 mln EUR udało się pozyskać w sierpniu bieżącego roku. Teraz Penta przymierza się do kolejnej rundy inwestycyjnej, która ma zostać ogłoszona pod koniec listopada. Fintech planuje ekspansję na nowe rynki, a jednym z nich jest także Polska.



Onfido i Lidya na Impact Fintech’19



Na Impact fintech’19 wystąpi również CEO i co-founder Onfido – Husayn Kassai. Onfido to firma wykorzystująca sztuczną inteligencję i biometrię do usprawniania procesu weryfikacji tożsamości. Chodzi przede wszystkim o sprawdzanie zdjęć dowodów osobistych, paszportów, czy selfie wykonywanych przez użytkowników. Z usług Onfido korzystają między innymi Revolut, Orange, czy Remitly. W kwietniu 2019 roku fintech pozyskał 50 mln dolarów dofinansowania z programu Microsoft M12. Fintech rozmawia o potencjalnej współpracy także z polskimi bankami.



- Każdego dnia obserwujemy kolejne naruszenia bezpieczeństwa, które skutkują potężnymi wyciekami danych. Dzięki temu dofinansowaniu możemy chronić jeszcze więcej firm w większej liczbie krajów i na wiele innych sposobów – mówił Husayn Kassai, CEO Onfido już po ogłoszeniu inwestycji.



Last but not least: fintech Lidya



To firma wywodząca się z Nigerii, która kilka tygodni temu zapowiedziała start działalności w Polsce. Fintech oferuje mikrokredyty dla przedsiębiorców, a w planach ma udzielenie finansowania na poziomie 1 mld euro.



Nigeria to kraj liczący ponad 200 mln mieszkańców i słynący z prężnie rozwijającego się sektora FinTech. Co jest tego powodem? Entuzjazm, duża chłonność innowacji i duży popyt na usługi internetowe wspomagające komunikację i biznes. Fintech udzielił już 10 tys. pożyczek w Nigerii, a w bazie Lidya znajduje się ponad 200 tys. zarejestrowanych podmiotów.



Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o działalności najgorętszych fintechów, to nie może Was zabraknąć na Impact fintech’19. W trakcie wydarzenia będzie można nie tylko wysłuchać inspirujących wystąpień, ale jest to także doskonała okazja do networkingu.

O Impact fintech’19

Jakie są najważniejsze priorytety technologiczne sektora na 2020 rok? W jaki sposób wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy przewagę konkurencyjną instytucji finansowych oraz jak instytucje finansowe mogą wspierać transformację przyjazną dla klimatu? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy świata fintech, spotykający się 4 i 5 grudnia na Impact fintech’19. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 8 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie ponad 200 speakerów i ponad 2 tys. uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menadżerowie z Polski i regionu CEE.



Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem fintech, jak Narodowy Bank Polski, PKO Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bank Pekao, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, BNP Paribas, Alior Bank, Ministerstwo Cyfryzacji, mBank, Google, Mastercard, Polski Fundusz Rozwoju, PayU, Wirecard, Tauron, Blik, Bluemedia, Allegro, Vivus, Polska Bezgotówkowa, Operator Chmury Krajowej oraz Giełda Papierów Wartościowych.



Wśród potwierdzonych mówców Impact fintech’19 znaleźli się m.in.: Rigo Van den Broeck - SVP Cyber & Intelligence solutions w Mastercard, Laura Navaratnam z FCA, Dele Atanda z metaME, Chris Skinner z 11:FS, Diana Paredes z Suade Labs oraz Elliott Limb z Mambu, a także Teresa Czerwińska z Narodowego Banku Polskiego, Jadwiga Emilewicz z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Bartosz Ciołkowski z Mastercard, Michał Krupiński z Pekao, Adam Marciniak z PKO BP, Przemysław Gdański z BNP Paribas i Bartosz Berestecki z PayU. Przyjedź do Katowic zapoznaj się z najnowszymi trendami zmieniającymi krajobraz globalnego rynku finansowego. Jaki będzie następny krok w fintechowej rewolucji?



Dowiesz się tego na Impact fintech’19.