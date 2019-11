Ciech: Nowe laboratorium badawcze uzyskało certyfikację GLP



Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - Nowe laboratorium badawcze Ciechu uzyskało certyfikację GLP ("Good Laboratory Practice"), poświadczającą jakość, wiarygodność i niezależność prowadzonych w nim badań, podała spółka. Dzięki temu, wyniki badań prowadzonych

w warszawskim ośrodku badawczym Ciechu będą uznawane globalnie, przez większość międzynarodowych i narodowych podmiotów odpowiedzialnych za dopuszczanie do użytku substancji chemicznych.

To kolejny etap w zwiększaniu elementu innowacyjności w działalności biznesowej Grupy Ciech i budowania przewagi biznesu Agro w zakresie badawczo-rozwojowym, podkreślono.

Dzięki certyfikacji Ciech przyśpieszy rejestrację swoich środków ochrony roślin w kraju i zagranicą, a także istotnie zracjonalizuje koszty prowadzenia badań. W Polsce funkcjonuje zaledwie około 10 laboratoriów pracujących w standardzie GLP dedykowanych dla biznesu Agro, poinformowano.

"Uzyskanie certyfikatu GLP to bardzo ważna przewaga konkurencyjna dla naszego biznesu Agro. Po przejęciu hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin, spółki Proplan, naszym priorytetem w tym biznesie jest ekspansja zagraniczna, której kluczowym elementem są badania i rejestracje nowych produktów na nowych rynkach. Dzięki Dobrej Praktyce Laboratoryjnej i zespołowi, będziemy robić to szybciej i taniej" - powiedział szef biznesu Agro w Grupie Ciech Wojciech Babski, cytowany w komunikacie.

Celem zasad dobrej praktyki laboratoryjnej jest zapewnienie jakości i wiarygodności uzyskiwanych wyników badań od momentu ich planowania ,aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i sprawozdań, tak, by możliwe było prześledzenie przebiegu badania lub jego całkowite odtworzenie. Dzięki temu ich wyniki są uznawane we wszystkich państwach OECD (Organizacja Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju) oraz nie wymagają powtórzeń.

Własne laboratorium z certyfikatem GLP pozwoli Ciechowi znacząco przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe (np. w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji rejestracyjnej), lepiej zarządzać danymi oraz kontrolować jakość począwszy od surowców aż po gotowy produkt.

Oprócz oszczędności czasu (przeprowadzenie rejestracji środków ochrony roślin na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat), nie bez znaczenia jest też racjonalizacja kosztów, która ułatwia prowadzenie działań na dużą skalę, zapewniono.



Certyfikat GLP to system zapewnienia jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służący ocenie właściwości substancji oraz mieszanin z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka oraz środowiska. Jego zasady zostały opracowane w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości i wiarygodności badań w celu uniknięcia ich powtarzania w różnych państwach.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)