Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - T-Bull przekroczył 1 mln pobrań gry "Top Speed 2" i łącznie niemal 7 mln pobrań wszystkich gier z portfolio w październiku, podała spółka. Tym samym całkowita liczba pobrań wszystkich tytułów przekroczyła 440 mln.



"Wygląda na to, że rodzimy deweloper gier - T-Bull nie zwalnia tempa na koniec roku. W ostatnich dniach ich najszybsza produkcja 'Top Speed 2' przekroczyła pierwszy milion pobrań. Dzisiaj firma opublikowała także raport z podsumowaniem wyników za ubiegły miesiąc, według którego gry wrocławskiego studia pobrano prawie 7 milionów razy" - czytamy w komunikacie.



"Top Speed 2", czyli najnowsza produkcja skierowana do fanów wirtualnych spalin otrzymała w ostatnim czasie globalną promocję w sklepie Google Play. Jej rezultatem jest przekroczenie bariery pierwszego miliona pobrań. Gra jest stale optymalizowana pod kątem stabilności na urządzeniach o niskich parametrach wydajnościowych, podano także.



"W tym momencie spółka może pochwalić się optymalizacją w tym zakresie na poziomie ponad 50% urządzeń (54,43%). Ponadto, zespół wrocławskich deweloperów cały czas pracuje nad kolejnymi aktualizacjami, wzbogacającymi tę aplikację" - czytamy dalej.



"Globalne promocje to możliwości pokazania tytułu graczom, którzy nie znają jeszcze naszego portfolio. Dzięki nim osiągamy największe kamienie milowe, jak w wypadku 'Top Speed 2'. Wyjście ponad pierwszy milion to dla nas niesamowita satysfakcja i dawka motywacji do dalszej, stałej pracy nad optymalizacją i rozwojem gry" - skomentował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.



Łączny wzrost ilości ściągnięć (w porównaniu do poprzedniego miesiąca) o ponad 28%. Tytuły wrocławskiego studia w październiku zostały pobrane na całym świecie 6,8 mln razy. Tylko "Moto Rider GO" razem z "Tank Battle Heroes" odpowiadają za ponad 2 mln ściągnięć, zaznaczono także.



"Cieszy też, że topowe produkcje rodzimego dewelopera cieszą się stałym uznaniem graczy, które przekłada się na wysokie oceny gier. 'Top Speed 2' w zeszłym miesiącu uzyskał średnią 4.67/5. Finalnie spółka oczekuje, że z fazy early Aaccess wyjdzie gra 'Bike Rider Mobile'. Tytuł ten to połączenie dwóch kategorii gier wyścigowych - drag race oraz 'Arcade Racing'. Gracze sami będą mogli zdecydować, czy ścigają się na 1/4 mili, czy pojadą w trybie endless. Wrocławski deweloper planuje szeroką promocję tego tytułu. Ostatnia czas w trybie wczesnego dostępu zespół T-Bull poświęcił głównie na dopracowaniu rozgrywki oraz optymalizacji na podstawie feedbacku od użytkowników" - podsumowano w informacji.



T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW. Przychody ze sprzedaży wyniosły 7,38 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)