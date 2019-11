Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - i2 Development odnotował 7,49 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,71 mln zł wobec 3,57 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,47 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 14,41 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 37,36 mln zł w porównaniu z 75,65 mln zł rok wcześniej.



"Na wynik netto wpływ miały utworzone rezerwy. W związku z podpisaną w 2018 roku umową pomiędzy i2 Development sp. z o.o. P2 sp.k. a M.A. Fundusze sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z tytułu przeniesienia pożytków z tytułu uczestnictwa w spółce i2 Development sp. z o.o. M5 sp.k. utworzono rezerwę na koszty związane z realizacją umowy w wysokości 18 442 000,00 zł" - czytamy w raporcie.



Zdaniem zarządu jednostki dominującej, sytuacja grupy kapitałowej jest dobra. Płynność finansowa utrzymywana jest na satysfakcjonującym poziomie. Grupa sukcesywnie realizuje założenia biznesowe przyjętej strategii, jednocześnie dywersyfikując przychody poprzez realizację różnych zadań, powierzając ich realizację spółkom zależnym wyspecjalizowanym w swoich zakresach działalności, podano także.



"Okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku pod względem działań sprzedażowych utrzymywał się w ocenie zarządu na zadowalającym poziomie. Spółki z Grupy i2 Development zawarły umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne dotyczące sprzedaży na poziomie 131 lokali, uwzględniając również rozwiązania umów. Odnosząc się do analogicznego okresu sprzedaży trzech kwartałów 2018 roku odnotowuje się spadek o 62%. Oferta Grupy i2 Development na koniec 30 września 2019 roku wynosiła 728 lokali. Na poziom sprzedaży w trzech kwartałach 2019 roku miały wpływ rozwiązania umów deweloperskich jak i umów przedwstępnych" - czytamy dalej.



Grupa wprowadziła do sprzedaży w 2019 roku inwestycje: "Kaszubska 10", "Śrutowa 10" oraz "Armii Krajowej 7", które znacząco powiększyły stan oferty. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku spółki wchodzące w skład Grupy i2 Development zawarły 36 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 296 lokali nabywcom, w tym 244 na inwestycji Soft Lofty Centrum/Legnicka, wymieniono również.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 2,39 mln zł wobec 6,78 mln zł straty rok wcześniej.



i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2018 r. sprzedała 397 lokali.



(ISBnews)