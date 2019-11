Strategia PKO BP na 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto w 2022



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Zatwierdzona przez radę nadzorczą strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020-2022 zakłada m.in. powyżej 5 mld zł zysku netto oraz wskaźnik ROE na poziomie 12% w 2022 r., podał bank, ujawniając opóźnioną informację poufną.

"Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, że 8 listopada 2019 r. przyjął strategię banku na lata 2020-2022 oraz zamierza wystąpić do rady nadzorczej banku z wnioskiem o jej zatwierdzenie.

Cele finansowe banku zdefiniowane na 2022 r. są następujące:

• poziom zysku netto - wartość w 2022 roku powyżej 5 mld zł;

• wskaźnik ROE: docelowo w 2022 r. na poziomie 12%;

• wskaźnik C/I w 2022 r. na poziomie około 41%;

• koszt ryzyka w 2022 r. w przedziale 0,6-0,75%;

• zdolność do wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Bank jednocześnie podkreślił, że niniejsze cele i założenia strategii nie stanowią prognozy lub szacunku wyników (w tym finansowych) i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania banku w latach 2020-2022.

W związku z zatwierdzeniem strategii przez radę nadzorczą, bank podjął decyzję o publikacji informacji poufnej na skutek ustania przesłanek do dalszego opóźniania publikacji informacji, wyjaśniono także.

"W ocenie zarządu banku, opóźnienie przekazania informacji poufnej z 8 listopada 2019 r. było uzasadnione z uwagi na fakt, iż przekazanie jej w tamtym czasie do publicznej wiadomości byłoby nieuzasadnione z uwagi na ryzyko zaistnienia sytuacji, w której rada nadzorcza banku nie wyrazi swojego stanowiska na temat strategii, co mogłoby wprowadzić w błąd opinię publiczną" - czytamy dalej.

Na początku tego miesiąca bank zapowiadał ogłoszenie 18 listopada nowych celów finansowych i wyzwań na kolejne lata. PKO BP podkreślał wówczas, że jego miary finansowe znalazły się już "znacząco powyżej celów strategicznych ze strategii 2016-2020".

W III kw. 2019 r. wskaźnik ROE wyniósł 10,9% (plan na 2020: powyżej 10%), wskaźnik kosztów/ dochodów (C/I) sięgnął 42% (plan na 2020: poniżej 45%), koszt ryzyka wyniósł 0,51% (plan na 2020: 0,75-0,85%), bank ma też - zgodnie z planem - zdolność do wypłaty dywidendy.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 341,55 mld zł na koniec III kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)