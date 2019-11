Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - PL Group planuje przejść na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) z rynku NewConnect w II poł. 2020 roku, zapowiedział prezes Sebastian Albin. Zgodnie ze zaktualizowaną strategią, spółka zamierza także rozszerzyć działalność o nowe obszary biznesowe, związane z nowymi technologiami i nieruchomościami.



"Podtrzymujemy plan przejścia na rynek główny GPW, zapewne w II połowie 2020 roku. To ambitne założenie, ale mamy nadzieję, że uda się je zrealizować, między innymi dzięki planowanemu wcześniej skupowi akcji własnych" - powiedział Albin podczas konferencji prasowej.



"Do przejścia na GPW potrzebujemy odpowiedniej kapitalizacji. Obecna wycena akcji - naszym zdaniem - odbiega od naszego potencjału, stąd m.in. skup własnych akcji, którym pokazujemy dobrą kondycję spółki i chcemy zadbać o wartość dla akcjonariuszy" - dodał Albin w rozmowie z dziennikarzami w kuluarach konferencji.



O skupie akcji własnych akcjonariusze spółki mają zdecydować na walnym zgromadzeniu zwołanym na grudzień 2019 roku. Program zakłada skup do 1 mln akcji własnych do 2021 r. Proponowany zakres ceny jednej akcji wynosi od 0,5 zł do 2,5 zł.



Prezes PL Group zapowiedział, że przejściu na GPW towarzyszyć będzie emisja nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.



"Obecnie pracujemy nad wielkością emisji, natomiast środki z emisji przeznaczone zostaną na nowe projekty, w tym rozszerzenie działalności o nowe obszary, związane z nowymi technologiami" - powiedział.



Zgodnie z aktualizacją strategii spółki, PL Group stawia na rozwój marek własnych oraz rozszerzenie działalności o segment nieruchomościowo-biurowy i technologiczny.



PL Group jest grupą kapitałową, której podstawowa działalność wywodzi się z branży motoryzacyjnej i obejmuje wyspecjalizowane usługi od wynajmu aut i sprzedaży samochodów używanych, po zarządzanie flotą pojazdów oraz detailing. Zgodnie z nową strategią, grupa rozszerza działalność o nowe technologie i obszar nieruchomości. Spółka jest notowana na NewConnect.



(ISBnews)