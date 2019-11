Robyg wyemituje obligacje serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł



Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - Grupa Robyg przeprowadzi ofertę publiczną obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł, podała spółka. Emisja ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW.

"Realizujemy kolejną emisję obligacji - jesteśmy przekonani, że jej powodzenie będzie bazować na zaufaniu, jakim rynek darzy Grupę Robyg jako partnera biznesowego. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych oraz uruchamianie kolejnych etapów w prowadzonych już projektach wymaga finansowania. Jest ono dopasowywane każdorazowo do potrzeb, ale także warunków rynkowych - tak, aby było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia obsługi długu. Grupa Robyg wielokrotnie finalizowała z sukcesem emisje obligacji, które za każdym razem cieszyły się dużym rynkowym zainteresowaniem. Pozyskane z bieżącej emisji środki wesprą realizację długoterminowej strategii spółki w obszarze rozbudowy bazy inwestycji w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu" - powiedział wiceprezes i CFO Robyga Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. Robyg zakontraktował ok. 2 520 lokali w 2018 r.

(ISBnews)