PKN Orlen: Inwestycje w petrochemię mogą dodać 300 mln zł do EBITDA w 2020 r.



Warszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - PKN Orlen liczy, że realizowane w tym roku inwestycje w petrochemię dodadzą 300 mln zł do wyniku EBITDA w 2020 r., poinformował prezes Daniel Obajtek.

"W tym roku w Płocku i Możejkach uruchomiliśmy instalacje propylenu o łącznej wydajności 135 tys. ton/r. W Czechach przygotowujemy się do rozruchu instalacji polietylenu o mocy 270 tys. ton/r. Inwestycje @PKN_Orlen w petrochemię już od 2020 r. mogą dodać do zysku EBITDA 300 mln zł" - czytamy na profilu Obajtka w serwisie Twitter.

W czerwcu 2018 r. PKN Orlen zatwierdził program rozwoju petrochemii do 2023 roku, który stanowić będzie podstawę do aktualizacji strategii spółki w obszarze rozwoju aktywów petrochemicznych. Jak wówczas informowano, realizacja programu ma dać wzrost EBITDA o szacunkowo 1,5 mld zł rocznie, przy 8,3 mld zł budżetu programu.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)