Dekpol ma list intencyjny z firmą Iglotex ws. budowy zakładu w Skórczu



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Dekpol podpisał list intencyjny z firmą Iglotex w związku z wyborem spółki na generalnego wykonawcę prac polegających na zaprojektowaniu, uzgodnieniu i wybudowaniu zakładu produkcyjno - magazynowego w Skórczu , podała spółka.

"Umowa o generalne wykonawstwo ma zostać zawarta do dnia 31 stycznia 2020 r. Z uwagi na rozpoczęcie prac po zawarciu listu intencyjnego, w przypadku nie podpisania umowy w ww. terminie, prace zostaną wstrzymane, a zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za wykonane prace i poniesione koszty" - czytamy w komunikacie.

Wartość wynagrodzenia netto spółki za wykonanie obiektu została ustalona na poziomie ok. 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za rok 2018.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. Dekpol miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)