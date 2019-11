Ostatnia z 11 decyzji pozwolenia na budowę dla GIPL została wydana 6 listopada 2019 r. przez wojewodę mazowieckiego. Gazociąg Polska-Litwa, najdłuższy interkonektor w Gaz-Systemie o średnicy 1 000 mm przebiegać będzie przez trzy województwa: podlaskie, mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Jego budowa została podzielona na dwa odcinki. Pierwszy, północny o długości 185 km biegnie od Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) Rudka-Skroda do granicy z Litwą. Drugi odcinek - południowy - przebiega od tłoczni w Hołowczycach do ZZU Rudka-Skroda. Jego długość to około 158 km, poinformowano.



"Uzyskanie ostatniego pozwolenia na budowę oznacza, że ważny etap projektu budowy polsko-litewskiego interkonektora został zakończony. Obecnie w spółce trwa procedura przetargowa, która pozwoli wybrać wykonawców robót budowlanych dla tej inwestycji" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.



"Dzięki budowanemu połączeniu gazowemu Polski z Litwą możliwa będzie integracja rynku gazu ziemnego w regionie państw bałtyckich" - dodał.



Gazociąg Polska-Litwa połączy systemy przesyłowe obu krajów. Stronami projektu są Gaz-System - operator polskiego systemu przesyłowego oraz Amber Grid - operator litewskiego systemu przesyłowego. Operatorzy 24 maja 2018 r. podpisali umowę Connection Agreement regulującą prawne, biznesowe i techniczne aspekty inwestycji. Zawarcie umowy stanowi wspólne zobowiązanie stron do budowy interkonektora.



Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw. "wysp energetycznych" czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku, a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem gazu Unii Europejskiej, zapewniając również dostęp do globalnego rynku gazu skroplonego np. poprzez Terminal LNG w Świnoujściu. Istotne znaczenie tego projektu dla wspólnoty europejskiej potwierdza fakt uzyskania przez Gaz-System dofinansowania ze środków unijnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę" - Connecting Europe Facility (CEF), podsumowano.



Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.