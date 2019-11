ZA Puławy przedłużyły umowę na zakup węgla z Bogdanki do 2025 roku



Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Lubelski Węgiel Bogdanka podpisały aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z 8 stycznia 2009 roku, przedłużający okres obowiązywania o dwa lata, do 31 grudnia 2025 roku, podały obie spółki w osobnych komunikatach.



"W wyniku zawarcia aneksu:

- ustalona została cena dostaw w 2020 roku,

- wydłużony zostaje okres obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2025 roku (poprzednio do dnia 31 grudnia 2023 roku)" - czytamy w komunikacie.



W związku z aneksem, szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do 31 grudnia 2025 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1 855 mln zł netto (tj. o 20,92% niż poprzednio zakładano), z czego planowana wartość w latach 2020-2025 wyniesie 844 mln zł netto, podano również.

LW Bogdanka jest głównym dostawcą węgla dla zakładowej elektrociepłowni działającej w ramach ZA Puławy, zapewniając surowiec o parametrach wymaganych przez spółkę, podkreślono.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 1,76 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły sięgnęły 3,58 mld zł w 2018 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,62 mld zł w 2017 r.



(ISBnews)