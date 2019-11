W zachodniej Europie wskaźnik Stoxx 600 Europe traci 0,6 proc.

Akcje spółki ThyssenKrupp tanieją na giełdzie we Frankfurcie o 8,2 proc. - najmocniej od połowy maja - w reakcji na plany zawieszenia wypłaty dywidendy.

Royal Mail zniżkuje na giełdzie w Londynie o 12 proc. Spółka może mieć stratę w latach 2020-21.

BAT - British American Tobacco - zyskuje 5,2 proc. Amerykański urząd regulacyjny odkłada plany zmuszenia firm tytoniowych do ograniczenia uzależniającej nikotyny w papierosach. BAT ma z USA 38 proc. sprzedaży i 43 przychodów operacyjnych.

TopDanmark A/S zyskuje na giełdzie w Kopenhadze 2,6 proc., najmocniej od ponad 5 miesięcy. Analitycy Mediobanca SpA podwyższyli rekomendację dla tej firmy do "neutralnie" z "poniżej rynku".

Tymczasem znów widoczne jest zaostrzenie relacji pomiędzy USA a Chinami, bo Senat USA poparł we wtorek żądania prodemokratycznych demonstrantów w Hongkongu.

Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło ustawę amerykańskiego Senatu i zapowiedziało podjęcie kroków zapewniających "suwerenność i integralność chińskiego terytorium".

Oczekuje się, że prezydent USA Donald Trump podpisze dokument uchwalony przez amerykański Senat, być może już w czwartek, a to może doprowadzić do konfrontacji z Chinami i zagrozić przygotowywanej umowie handlowej Waszyngtonu z Pekinem.

Na razie jednak główny chiński negocjator handlowy Liu He wyraził "ostrożny optymizm" co do możliwego zawarcia umowy handlowej z USA - podają anonimowe źródła.

Na rynku walutowym euro jest po 1,1078 USD, niemal bez zmian, brytyjski funt zyskuje 0,1 proc. do 1,2935 USD, a japoński jen jest wyceniany po 108,54 za 1 USD, w górę o 0,1 proc.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,73 proc., niżej o 1 pb, a 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,36 proc.

Złoto bez zmian kosztuje 1.472,20 USD za uncję.

W dalszej części dnia inwestorzy będą obserwować wskaźniki gospodarcze z USA, w tym z rynku zatrudnienia.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3661,22 -0,62 DAX Niemcy 13074,35 -0,64 FTSE 100 W.Brytania 7216,95 -0,63 CAC 40 Francja 5852,79 -0,70 IBEX 35 Hiszpania 9173,70 -0,56 FTSE MIB Włochy 23172,13 -0,77

(PAP Biznes)