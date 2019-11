Esotiq & Henderson miało 1,52 mln zł zysku netto w III kw. 2019 r.



Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Esotiq & Henderson odnotowało 1,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 1,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,46 mln zł wobec 2,3 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 50,39 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 41,03 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,33 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 134,78 mln zł w porównaniu z 113,71 mln zł rok wcześniej.

"W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2019 r. emitent uzyskał przychody ze sprzedaży w kwocie 132,6 mln zł, co oznacza, że były one wyższe o 17,6% w relacji do odpowiedniego okresu roku ubiegłego, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 79,2 mln zł, rosnąc o 12%" - czytamy w raporcie.

"Na koniec trzeciego kwartału br. łączna powierzchnia stacjonarnych salonów, w których sprzedawano towary marki Esotiq wyniosła 18,7 tys. m2 i była większa o 4,6% w stosunku do odpowiedniego okresu roku ubiegłego. Zgodnie z założeniami, w roku 2019, w porównaniu do roku poprzedniego, liczba salonów stacjonarnych zwiększy się o 35 placówek, w tym 20 punktów w Polsce, 4 w Niemczech, 3 w krajach bałtyckich oraz 8 na Wschodzie, gdzie Esotiq jest obecny na Ukrainie, Białorusi, Mołdawii i Rosji. Sieć e-commerce zostanie poszerzona o sklepy w Białorusi, Mołdawii i Rosji" - czytamy dalej.

Spółka konsekwentnie rozbudowuje elektroniczne kanały komunikacji z klientami oraz wdraża nowoczesne technologie usprawniające procesy sprzedażowe w tradycyjnym handlu oraz w Internecie. W trzecim kwartale 2019 r. przychody z e-sklepu Esotiq w Polsce wyniosły ponad 5 mln zł, rosnąc o 83% r/r. Sprzedaż internetowa w okresie trzech kwartałów br. osiągnęła wartość 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 101% r/r, podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 4,77 mln zł wobec 6,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 155 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)