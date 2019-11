Według prognozy portalu e-petrol, między 25 listopada a 1 grudnia można się spodziewać utrzymania cen popularnej "95-tki" w przedziale od 4,88 do 4,99 zł za litr. Prognozują, że benzyna 98-oktanowa będzie kosztować od 5,17 do 5,28 zł za litr.

"Za olej napędowy średnio zapłacimy od 4,97 do 5,08 zł/l. Najwyraźniejsza zmiana +na plus+ dotyczyć będzie autogazu, który może kosztować między 2,11 a 2,17 zł/l" - podali analitycy.

BM Reflex podał, że na podstawie analizy cen na rynku hurtowym możemy się spodziewać dalszej stabilizacji cen na stacjach; jeśli chodzi o ceny detaliczne diesla i autogazu, podwyżki mogą być kontynuowane, ale w nieco mniejszej skali.

"Poza większym spadkiem cen benzyny 98-oktanowej o 54 zł za 1000 l, ceny pozostałych paliw zmieniały są zdecydowanie mniej. Co prawda przełom tego i następnego tygodnia to prognozowany wzrost cen hurtowych, ale w obliczu niepewności wokół umowy handlowej między USA a Chinami oraz przyszłej decyzji OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową plus m.in. Rosja - PAP) w kwestii wydobycia, podwyżki mogą, ale nie muszą być kontynuowane w dłuższym okresie" - czytamy w komunikacie.

Według e-petrol ostatnie wydarzenia na rynku międzynarodowym mogą stanowić pewien impuls dla zwyżek. Nowe otwarcie w negocjacjach Chin i USA oraz nadchodzące spotkanie OPEC będą mogły istotnie wpłynąć na dynamikę handlu. "Na razie optymizm daje się zauważyć w rosnących cenach surowca" - wskazali. Optymizm, który pojawił się przed weekendem m.in. za sprawą doniesień o chińskim zaproszeniu do kolejnej rundy bezpośrednich negocjacji, która miałaby się odbyć w Pekinie, pomógł ropie odrobić straty z początku tygodnia.

BM Reflex wskazał z kolei, że zgodnie z danymi Departamentu Energii z tego tygodnia, zapasy ropy w USA wzrosły o 1,4 mln baryłek, do 450,4 mln baryłek. Tym samym amerykańskie rezerwy ropy naftowej pozostają 3 proc. powyżej 5-letniej średniej. Na rekordowo wysokim poziomie 12,8 mln baryłek dziennie pozostała natomiast produkcja ropy naftowej.(PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt