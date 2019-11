Premier: PPK to fundamentalnie ważny krok do budowania oszczędności krajowych

Źródło: PAP

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są fundamentalnie ważnym krokiem do budowania oszczędności krajowych, a wpisanie PPK do konstytucji podniesie zaufanie obywateli do oszczędzania w nich - powiedział premier Mateusz Morawiecki odpowiadając na pytania internautów podczas transmisji na Facebooku.