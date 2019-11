CM International rozpoczął publiczną ofertę akcji, chce pozyskać ok. 4,25 mln zł



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - CM International rozpoczął zapisy na akcje serii D w ramach publicznej oferty, z której chce pozyskać ok. 4,25 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury produkcyjnej, rozbudowę działu IT oraz R&D, prototypowanie i wprowadzenie do sprzedaży nowych urządzeń, podała spółka.

Zapisy na akcje będą prowadzone od 25 listopada do 18 grudnia 2019 r. Dzień przydziału akcji to 19 grudnia.

"W ramach publicznej oferty akcji inwestorzy będą mogli kupić nie więcej niż 105 000 akcji nowej emisji serii D, które po rejestracji będą stanowiły 8% w kapitale zakładowym spółki. Cena emisyjna w ofercie została wyznaczona na 40,5 zł za jedną akcję. [...] Emisja o wartości 4 252 500 zł, przeprowadzana będzie w formie oferty publicznej skierowanej do nieograniczonego grona adresatów. Minimalną kwota, na jaką może opiewać zapis na akcje wynosi 2 025 zł" - czytamy w komunikacie.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Ważnym celem emisyjnym wskazanym przez spółkę jest wprowadzenie do sprzedaży 6 nowych urządzeń w okresie 24 miesięcy. W ramach realizacji celu zaplanowano wykorzystanie pozyskanych środków na kompleksowy proces prototypowania oraz wprowadzenia produktów na rynek.

"Jeśli chodzi o zaawansowanie technologiczne urządzeń wykorzystywanych przy zabiegach medycyny estetycznej, to śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy pionierami. Nasz soft oraz wykorzystanie internetu w urządzeniach umożliwiło wprowadzenie przemysłu kosmetycznego w nową erę zarządzania i serwisowania. Tempo zmian technologicznych w branży jest niezwykle wysokie. Aby sprostać trendom, musimy rozbudować dział IT oraz centrum badawczo-rozwojowe" - powiedział wiceprezes Michał Sebastian, cytowany w komunikacie.

Jako jeden z celów emisyjnych CM International wskazało również rozpoczęcie prac związanych z rozbudową hali produkcyjnej.

"Po przeprowadzce do nowego obiektu spółka będzie miała do dyspozycji ok. 800 m2 powierzchni. Jednak z uwagi na skokowy wzrost skali działalności, niezbędne jest, aby zwiększyć powierzchnię montażową. Większa powierzchnia oraz dodatkowe wyposażenie zapewnią CMI optymalny poziom produkcyjny przy zachowaniu wysokiej jakości" - czytamy dalej.

Kolejnym celem emisyjnym jest rozbudowa działu IT oraz R&D.

"Model działalności spółki wymaga sprawnej i niezawodnej obsługi urządzeń oraz ich serwisowania. Obecnie produkty CM International oferowane są w ponad 50 państwach na całym świecie. Do sprostania dynamicznie rosnącej sieci urządzeń wymagana jest rozbudowa działu IT. Drugim aspektem wpisującym się w realizację celu jest rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego. Nowoczesny dział R&D zapewni utrzymanie przewag konkurencyjnych produktów i spółki CMI na rynku" - wskazno także.

"CMI rozwija się niezwykle dynamicznie, dlatego dodatkowe środki umożliwiłyby realizację kolejnych projektów. Pozyskane środki zagospodarujemy m.in. w poprawę infrastruktury produkcyjnej oraz poszerzenie portfolio naszych produktów. Rynek urządzeń do zabiegów kosmetycznych i medycyny estetycznej zmienia się niezwykle dynamicznie. Produkty CMI charakteryzują się wysokim zaawansowaniem technologicznym, które wprowadziły rynek kosmetyczny w Rewolucję 4.0. W celu zachowania przewag konkurencyjnych musimy w przeciągu 2 lat dysponować dodatkowymi produktami, które sprostają rosnącym wymaganiom rynku" - powiedział prezes Mariusz Kara, cytowany w komunikacie.

Struktura kapitału zakłądowego CM International na chwilę obecną wygląda następująco: 54,86% akcji posiada Mariusz Kara, 12,47% akcji należy do spółki Certus Investment Sp. z o.o., a 11,64% do spółki Weremczuk Holding Sp. z o.o., a 4,32% akcji posiada Michał Sebastian. Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie 16,71% udziałów.

CM International to polski producent nowej generacji urządzeń wykorzystywanych do zabiegów medycyny estetycznej. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w kwietniu 2019 r.

(ISBnews)