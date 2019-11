Ultimate Games i Gaming Factory powołali spółkę do portowania gier na VR



Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Ultimate Games wspólnie z firmą Gaming Factory podpisali list intencyjny i powołali nową spółką Ultimate VR sp. z o.o, podało Ultimate Games. Jej główną działalnością ma być przystosowanie gier z portfolio obu firm do technologii wirtualnej rzeczywistości (VR). W nowoutworzonej spółce Ultimate Games i Gaming Factory będą posiadały równe udziały - po 45%. Pozostałe 10% udziałów otrzyma zespół.



W wykonaniu postanowień niniejszego listu intencyjnego zawiązano nową spółkę tj. Ultimate VR z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy Ultimate VR wynosi 500 000 zł i dzieli się na 10 000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy. Udziały zostały objęte w następujący sposób:

1. Ultimate Games - 4 500 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do Ultimate VR wkładu pieniężnego w wysokości 225 000 zł, co stanowi 45% w kapitale zakładowym Ultimate VR;

2. Gaming Factory - 4 500 udziałów o wartości nominalnej po 50 każdy, w zamian za wniesienie do Ultimate VR wkładu pieniężnego w wysokości 225 000 zł, co stanowi 45% w kapitale zakładowym Ultimate VR.

3. osoba fizyczna - 1 000 udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, w zamian za wniesienie do Ultimate VR wkładu pieniężnego w wysokości 50 000 zł, co stanowi 10% w kapitale zakładowym Ultimate VR, podano w komunikacie.

"Jesteśmy świadkami znacznego pobudzenia rynku wirtualnej rzeczywistości (VR). Technologia ta systematycznie zwiększa swoją dynamikę. Prognozy na przyszły rok oraz kolejne lata są bardzo pozytywne. Mając tę świadomość, powołaliśmy nową spółkę, w której dedykowany zespół zajmie się przystosowaniem gier z portfolio Gaming Factory i Ultimate Games do technologii VR. Posiadamy projekty o zróżnicowanej

tematyce, naszym zdaniem wiele z nich będzie doskonałą propozycją dla odbiorców VR-u" - powiedział prezes Gaming Factory Mateusz

Adamkiewicz, cytowany w komunikacie.

"Dzisiejszy gracz jest świadomy jak wiele doświadczeń, emocji i zabawy może przynieść mu korzystanie z VR-u. Naszym zdaniem to dobry czas, żeby otworzyć się na wirtualny rynek i udostępnić kolejne nasze tytuły w nowej odsłonie" - dodał prezes Ultimate Games Mateusz Zawadzki, również cytowany w komunikacie.

Spółka, za określonym w odrębnych umowach wynagrodzeniem, pełnić będzie rolę wydawcy dla przeportowanych przez Ultimate VR gier z portfolio emitenta, podano także.



Ultimate VR zakwalifikowana będzie jako jednostka stowarzyszona (z uwagi na brak kontroli) oraz wyceniana w sprawozdaniu finansowym metodą praw własności zgodnie z MSR 28, dodano.



"Pierwszą grą przeportowaną przez Ultimate VR na urządzenia wirtualnej rzeczywistości będzie gra 'Fishing Adventure'" - czytamy również.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)